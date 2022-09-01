入行30年 感激黃霑贈書一生受用 谷德昭：未見有周星馳接班人

【明報專訊】谷德昭入行30年，是導演、編劇、演員及主持，當年仍是新人的他，獲前輩教導提攜，亦備受不少炙手可熱的演員賞識，當中有不少鮮為人知的故事；至今被不少新人視為圈中的大前輩，谷德昭坦言多了一份責任，就如製作ViuTV節目《爆谷一周》，除給予機會新人任嘉賓，亦不厭其煩加以勉勵，只想將接受過前輩的教誨傳承下去。

《爆谷一周》已播出兩季，邀請過很多新人當嘉賓，谷德昭笑說：「MIRROR 、ERROR、COLLAR等，要逐個見面去認識，都好花時間。」對哪些新人印象最深刻？他說：「我搞開喜劇，特別欣賞放得開的人，已見到有幾個可以演喜劇，193（郭嘉駿）是個很有趣的人；之前已知Edan（呂爵安）很放，沒有偶像包袱，原來是真的，都幾好玩。」談到在節目中常勉勵新人，他說：「見到值得勉勵就勉勵，我老唔晒，當然又不是後生，但接受過很多前輩教誨，覺得有責任傳承給一班年輕人，因為前輩所教的，確令我行少好多冤枉路。」

高志森教寫劇本 杜琪峯教執導

谷德昭感恩在演藝生涯往往有貴人相助，包括帶他入行的師父高志森，讓他首次當導演的杜琪峯（杜sir），對後輩極之有心的黃霑（霑叔），給機會他當實習的王晶等。谷德昭大學畢業後即拜高志森為師，由編劇做起，他說：「在溫哥華讀大學時無諗住做這行，當年高志森導演在當地取景拍電影《富貴再逼人》，我去探班，結果整個學期都留在拍攝現場，師父教我編劇、寫劇本。」

谷德昭形容杜sir確是惡，但不是無道理的惡，「只要勤勤力力畀心機，就算做錯事，杜sir也不會惡。我第一次做導演，杜sir幾乎拖着我的手逐樣教」。他稱最難忘是獲前輩霑叔生前送上幾本書，書中寫滿了霑叔覺得很適合他用的筆記，十分珍貴。他語帶感激道：「霑叔教了我很多東西，我到現在仍然用緊，如有人問我，當然會分享，不過霑叔教落，如果未到時候，對方怎樣也聽不入耳。」

難忘張國榮歌曲《我》由來

1992年為電影《家有囍事》擔任編劇，谷德昭稱絕對是重要經驗，除了讓他知道自己的價值，面對戲中一眾巨星後，跟什麼人合作也不怕，他笑言：「我主要跟周星馳和張曼玉這條線，張國榮（哥哥）和毛舜筠知我們玩得好開心、好離譜，就成日捉我埋一邊問我搞咩，後來他們發覺最直接是請我食嘢，我就會自動走埋去傾，幫手度埋他們條線，之後吳君如都用這個方法。」

提起哥哥，谷德昭難忘當年拍《戀戰沖繩》相處的一段日子中，關於歌曲《我》的故事，他說：「有一日我看到一段文字，寫着I am what I am ，l am a special kind of creation。我跟哥哥講，覺得段文字描述得很似他，哥哥也覺得好有趣，隔了一段時間他跟我講，將這段文字說了給林夕聽，就寫了《我》這首歌；當我每次聽到這首歌，就會想起這首歌的由來，令我感到光榮。」

「上午教周星馳滑雪 下午叻過我」

谷德昭與周星馳曾有一段時間合作無間，他稱兩人之間的快樂，觀眾是看不到的，每次度橋，他們平均都要度20條，沒見街的19條橋，他們總會演一次，拍《大內密探零零發》時，劉嘉玲知道他們正在對戲，未化完妝也忍不住走出來看他們搞什麼，谷德昭說：「我看過很多周星馳的演繹，大家是看不到的，跟他合作好享受，我仍見不到有像他一樣的演員出現。」周星馳予人感覺很難相處，谷德昭形容跟對方的關係亦師亦友，曾常見面，還試過每年相約出埠旅行，他大爆道：「是我教周星馳滑雪，上午教，下午已經滑得叻過我，因為他身手好。」

大讚梁朝偉犀利 合作最幸福

1999年在電影《玻璃樽》首次跟影帝梁朝偉（偉仔）合作，谷德昭表示作為該片導演，就是世上最幸福的事，他說：「雖然經公司傾合作過程漫長，但當偉仔應承演，真的好幸福，他既準時又記好劇本對白；有一幕拍任賢齊（小齊）飲醉酒，當時小齊比較新，偉仔可做到自己的戲之餘，還能令小齊符合我的要求，好犀利，他連身邊的人都可以照顧到。」其後再與偉仔合作電影《行運超人》，碰上鄭中基，見證對方演活「斷蟹」一角，他笑說：「叫鄭中基扮女人，對他而言不是難度，他在外國長大，直情有黑人女士的節奏；我們之間很有默契，我一講，他就知要做什麼，他一演，我就知啱數。」

寄語新人「獨一無二才有價值」

回首30年精彩銀色旅程，谷德昭表示十分感謝很多演員給他機會，認為個個都叻，令他有機會從中學習 ，他說：「我未見過成功嘅人符碌，一定有原因，就算你真的覺得符碌，都是很成功畀你覺得符碌。」他亦特別寄語一眾新人，「我覺得要original ，千祈唔好似任何人，獨一無二、不可替代才有價值，如不是，就是很多人的其中一個」。

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記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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