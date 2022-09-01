讚魏浚笙談吐得體有禮貌 薛家燕：我哋好合襯

【明報專訊】薛家燕（家燕姐）昨日擔任消毒用品專門店開幕剪綵嘉賓。近日疫情轉趨嚴峻，家燕姐擔心孫仔染疫，叫新抱不要讓孫仔返playgroup。她每日都做快測，之前因身邊朋友確診，有兩星期沒見孫仔。兒子住隔籬，孫仔每次聽到她家的門聲會大叫嫲嫲，說掛住她，那段時間只用視像見面。

家燕姐早前在分享會透露患濕性老年黃斑病變。她說上了年紀的人很易會有，加上從小做幕前，長期接觸燈光會有影響。她去年拍《流行經典50年》時發現患病，當時看熒幕上的歌詞模糊不清，起初誤以為是隱形眼鏡有問題，後來持續沒改善，女兒便安排她看醫生，數月前做手術，雖然視力不能回到以前，但起碼不會惡化，之後或要再做手術，視乎情况。家燕姐幽默說眼疾沒有影響她看靚仔，大讚日前擔任她主持電台節目嘉賓的魏浚笙（Jeffrey）有型、談吐得體有禮貌，「他和陳冠希都是靚仔，當年陳冠希見到我時，叫完我家燕姐後便伸脷，可能鬼仔性格是這樣，但Jeffrey各方面都很客氣、很虛心，我之前有看他演出的《I SWIM》，演得幾自然。（可想合作？）我是無綫，他是ViuTV，暫時不行，廣告就OK，我哋好合襯，都是美女俊男，只是年代不同」。

記者：陳釗