亞視舊拍檔首合拍無綫劇 陳煒讚袁文傑陳展鵬成熟擦火花

【明報專訊】陳煒（煒哥）、陳敏之、江嘉敏、袁文傑等昨日到深水埗宣傳下周一播映的無綫劇《黯夜守護者》，身在內地拍劇的男主角陳展鵬以視像亮相，2歲女兒「小豬比」陳諾瑤出鏡打招呼。陳展鵬、煒哥和袁文傑同屬前亞視藝人，首次合拍無綫劇，陳展鵬開心重聚拍劇擦火花，透露現正在內地趕工，盼能爭取盡快回港歸隊配合下次宣傳。煒哥稱上一次跟兩男合作已是15年前在舊公司，彼此變得成熟，對演出有要求，拍攝時會一起商議。

煒哥與16歲童星楊凱博在劇中演母子，笑言最初曾擔心有代溝，幸好凱博表現成熟，合作愉快，也學識跟年輕人交流，開拓話題，對年輕人想法增加了解。談到婚禮由4月延至9月底，最近疫情反彈，煒哥承認有少少擔心，但應該不會再改期，「時裝設計師何國鉦做婚禮統籌，基本上我沒有參與籌備工作，婚禮簡單跟親友食飯，心情沒有緊張，最近忙為即將開拍的飲食節目準備」。

陳敏之江嘉敏演母女冇違和感

43歲陳敏之與27歲江嘉敏演母女，變得熟絡。嘉敏有信心演出冇違和感，「劇情交代我們母女關係似姊妹，我演十八九歲年輕人，衣著打扮有悉心處理」。敏之近年湊仔減少拍劇，此劇是她最後一部存貨，但不會棄影從商，有適合劇本會再拍，但未必多產，希望幕前工作、做生意和家庭取得平衡。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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