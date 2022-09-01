茱莉安摩亞率威尼斯評審團亮相

【明報專訊】第79屆威尼斯影展剛於香港時間今日凌晨舉行開幕禮，擔任主競賽評審團主席的金像影后茱莉安摩亞（Julianne Moore）率先抵達水都，前日一身性感打扮出席晚宴，昨晚改以優雅造型亮相記者會，偕評審團成員包括《玩謝天王巨星》阿根廷導演馬里奧高恩（Mariano Cohn）、意大利片《「童」一屋簷下》導演迪哥斯坦素（Leonardo Di Costanzo），《Happening》威尼斯金獅獎得主柯德莉狄溫（Audrey Diwan）、《伊朗式分居》女星莉娜哈泰美（Leila Hatami）、西班牙導演蘇羅高恩（Rodrigo Sorogoyen），以及小說曾改編成電影《愛，別讓我走》及《告別有情天》的日裔英籍諾貝爾文學獎得主石黑一雄等會見傳媒。

入圍主競賽單元的《爸爸可否不要老》導演科倫薩拉（Florian Zeller）新片《The Son》，屬於「家庭三部曲」第二集，昨日公開預告片，上集主角安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）繼續演出，故事講述曉治積曼（Hugh Jackman）事業有成，舊愛羅拉丹（Laura Dern）突然帶着兒子出現，令他的生活翻天覆地。