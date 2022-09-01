中森明菜開Twitter 首日吸40萬粉絲

【明報專訊】現年57歲的日本樂壇天后中森明菜，2010年因免疫系統失調而停工，2014年除夕在紐約「隔空」亮相《紅白歌唱大賽》，並於2017年演出晚餐騷後，便再沒公開演出或露面。中森明菜胞妹在2019年病逝時，其父指她跟家人斷絕來往廿多年，妹妹臨終亦不相見。

中森明菜前晚突然開設社交媒體Twitter帳戶，並透過官方網站宣布成立個人事務所HZ Village，以及全新歌迷會，預告即將復出。她透過Twitter上載親筆信，「抱歉讓大家擔心這麼久，現時身體狀况已好轉，所以我想給大家寫封信。今年是我出道40周年，過去我要面對健康問題，現在打算舉辦一些活動，但我仍然不能說身體完全無恙」。

中森明菜開設Twitter首日，已吸引超過40萬粉絲追隨。據日媒透露，中森明菜與合作多年的經理人早已斷絕聯絡，如今自立門戶，倒也不足為奇。網民對於中森明菜復出樂壇反應熱烈，期望她將亮相年終舉行的《紅白歌唱大賽》，更希望她推出新歌及舉行巡迴演唱會。

另有消息指，NHK電視台原本有意邀請松田聖子及小泉今日子亮相今屆《紅白》，若再加上中森明菜，肯定不愁收視。