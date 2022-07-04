【開箱】《深宵更》 COLLAR芯駖為香港打工仔應援

【明報專訊】MIRROR紅館演唱會意外發生至今超過一個月，政府跨部門調查未有結論，ViuTV亦得重新編排節目，例如MIRROR成員主演新劇《季前賽》、《百萬同居計劃》及遊戲節目《膠戰SSP》等都要延期推出，本周一開播的綜藝節目《深宵更》，頗有臨危受命之勢，不求收視大賣，但求穩住陣腳。

點「芯」妹初嘗拉腸粉

《深宵更》是岑珈其、駱振偉和女團COLLAR成員李芯駖主持的真人騷，由他們親身體驗夜班甚至通宵工作的崗位，然後分享當中苦樂，節目剛於8月29日首播。頭兩集由芯駖打頭陣，她由黃昏開始上班，到點心專門店當廚房學徒，名副其實的點「芯」妹，由外出採購、準備食材、炮製點心如包燒賣、拉腸粉，到收工前洗碗清潔等，每個程序都要涉獵。

芯駖是COLLAR隊中最年長的成員，表現大方得體，至少在狹窄廚房內，被一眾男廚師包圍下，沒有借意撒嬌，或者藉詞推搪，無論在熱騰騰的蒸爐上拉腸粉，或是到雜貨店捧回重甸甸的食材，她都笑着應對，從沒皺起眉頭。在第二集裏，當她得悉點心店老闆幾乎年中無休工作，難得女兒來「追星」，於是偷偷致電助手，為她帶來即影即有相機，然後借故為老闆拍攝全家福，單是這份心思，已經值得表揚。

《深宵更》首季分成10集，每集30分鐘，芯駖率先亮相，藉此製造話題，吸引粉絲捧場，算是聰明做法。然後輪到岑珈其試做物流、駱振偉任職印刷等不同行業，類似工作其實很尋常，毫無獵奇成分，反而感覺貼地，有種為身邊你我他打氣的親切感。在疫情反覆向上、失業率稍為回落至4.3%之際，香港人最需要的並非空泛的口號，而是實在的支持。

打工真人騷欠新意

ViuTV創辦之始，開宗明義以「實况娛樂 真係選擇」為口號，過去由旗下藝人包括男團MIRROR、ERROR參演真人騷如《調教你MIRROR》及《ERROR自肥企画》等，製作成本雖低，卻有不俗收視，例如前者一度錄得超過5%佳績。今年COLLAR出道，5月推出首個團綜《我哋係COLLAR》，全季10集平均收視率為2.85%，以ViuTV綜藝而論，成績不過不失，其後成員蘇雅琳（Ivy So）和沈貞巧（Gao）亮相《小食上大檯》，許軼（Day）客串《拆你個夢》等節目，收視亦相差無幾，看來要超越師兄，她們仍需機會和努力。

事實上，《深宵更》製作上並無新意，同類型真人騷如許廷鏗主持《AH佛真·惜玩》、陳安立和胡希文的《Q仔練習生》，或者眾星參與《唔試唔知份工好》及《夕陽新丁》等，ViuTV幾乎年年都有，而且新瓶舊酒，如何能吸引觀眾繼續捧場？便成了製作組日後面對的最大難題。