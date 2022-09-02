被指為兒子欠債向圈中人借錢 金馬編劇阮繼志否認 對傳聞感驚訝

【明報專訊】電影《倩女幽魂》編劇阮繼志憑此片獲金馬獎最佳改編劇本，創作過不少賣座電影，包括《黃飛鴻》、《醉拳2》、《逃學威龍2》等。其後他不幸遇上嚴重車禍致雙腳殘缺，留醫期間結識任護士的太太Cindy，婚後育有一子一女。今年4月，61歲阮繼志亮相林盛斌（Bob）主持的無綫節目《360秒人生課堂》，分享遇波折但堅毅不放棄的故事，感動得在場觀眾和Bob忍不住落淚。近日阮繼志的22歲兒子阮浩節被貼街招追債，有人在網上開名指他騙財，圈中傳出阮繼志為兒子四出借錢還債。《明報》昨日聯絡阮繼志，他對兒子欠債不置評，並否認借錢還債。

娛樂組

最近網上有人指控阮繼志兒子阮浩節「騙財」，稱他藉網上頻道「微辣」之名招搖撞騙，其中有自稱被騙的網民表示去年底阮浩節以優惠價兜售預購iPhone，涉6位數字金額，但他遲遲未交貨，事主最後報警。

有人曾在街頭貼追債街招，清楚列明阮浩節的個人資料，包括住所、身分證號碼和聯絡電話，最新的「欠債還錢」街招，還寫有父親阮繼志名字，提到他曾擔任《360秒人生課堂》嘉賓，母親的工作機構亦被公開。

四出「撲水」引熱議

有傳阮繼志受兒子欠債牽連，近日四出向朋友借錢還債，金額由5位數到6位數，有提及因兒子問題，由於他跟多年沒有聯絡或不相熟的人借錢，引來議論。昨日《明報》聯絡阮繼志，他以短訊回覆。問兒子阮浩節被指騙財與欠債一事，他說：「我也不清楚，我不理這些事。」問他是否為兒子向朋友借錢？他以驚訝的圖案回應，並說：「這些事不要亂說。（是否受兒子的事牽連，所以要借錢？）當然不是。」之後他再沒有回答。

Bob拒談是否有借錢

就阮繼志向圈中人借錢一事，記者跟《360秒人生課堂》主持Bob了解，他說：「其實我同阮繼志唔熟，第一次認識，是他當年任《Big Boys Club》嘉賓，第二次是《360秒人生課堂》，他做嘉賓分享勵志故事。對於他的子女發生咩事，我一無所知。」問阮繼志有否向他借錢，有沒有借？Bob說：「人哋私人事，我唔講，唔回應了。」

向翁靜晶求救

阮繼志否認跟圈中人借錢，但昨日他被發現在翁靜晶的社交網帖文留言：「看微信，或XX（人名）whats app，請救命。謝謝」，公開向翁靜晶求救。記者聯絡翁靜晶了解，但她至截稿未回覆。

阮繼志是電影圈的傳奇人物，除創作多部賣座電影劇本，他與太太Cindy的愛情故事被拍成電影《二人三足》，由張家輝與朱茵主演。阮繼志2005年獲再生會頒十大再生勇士。