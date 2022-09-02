初入無綫受盡冷眼 苑瓊丹返亞視哭訴發泄

【明報專訊】王祖藍主持無綫節目《有個閨密叫祖藍》訪問苑瓊丹（苑仔），他笑稱跟苑仔結緣全因幫襯對方投資的活髮中心「育髮」和「防脫髮」療程。性格直率的苑仔一見祖藍，便自嘲是「東北惡狗」，並笑說：「我會咬人，我份人係落閘放狗㗎，我好衰嘅，比較八卦，收埋人哋好多黑材料，所以好多人都好驚我。」

苑仔在節目中分享事業、愛情及婚姻的波折與得着，1982年報讀亞洲電視第一期藝員訓練班入行，她稱全靠在亞視打好基礎，才得以在無綫「生存」。苑仔表示當年在亞視，會據理力爭不怕得罪高層，之後過檔無綫，待了一星期，已駕車回亞視哭訴發泄。

髮型師發爛渣拒幫手

苑仔記得在TVB初期受冷待和「有好多說話聽」，「有次發覺出鏡髮型唔連戲，便跟梳頭同事講，梳頭嗰個即刻將把梳拍喺張枱度話：『咁你自己梳。』其實嗰吓要發脾氣好容易，要起身拍枱講粗口都得，但我當時諗咗諗，決定吞咗佢。我拎起把梳，佢真係唔知我識梳，我咪自己吹自己梳，之後起身走」。

早在亞視已曾遭冷待的苑仔，試過坐一小時都沒人幫她化妝，於是決定「不求人」學化妝，「從此以後冇人可以掂我個妝，冇眉毛又好、彩虹眼影又好、畫星星眼都好，全部自己化」。

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