【開箱】《朝鮮精神科醫師劉世豐》 御醫流落民間遇「機智女法醫」

金香起（左）與金旻載（右）合演的《朝鮮精神科醫師劉世豐》收視徘徊4%至5%，成績不過不失，下周播出首季最後兩集，且看能否突破高位。

【明報專訊】韓國有線頻道tvN上月初播出《朝鮮精神科醫師劉世豐》，由《喜歡布拉姆斯嗎》金旻載與《與神同行》金香起合演。有別於一般古裝劇，此劇集醫療、查案及宮廷鬥爭於一身，講述朝鮮時代醫術高明的朝廷醫官，捲入皇上被殺的陰謀後，流落到村落行醫的故事。香港觀眾可於「黃Viu」煲劇平台收看。

醫者各有「心」病

《朝鮮精神科醫師劉世豐》講述施針技術超凡的朝廷醫官劉世豐（金旻載飾），深受皇上與王世子重用。皇上患了古怪瘡症，劉世豐為其治療期間，皇上突流血不止身亡。醫死皇帝，劉世豐雖免於一死，但即時被逐出王宮。他帶着忠僕萬福（安昌煥飾）流落至桂樹村，遇上在當地行醫的桂之韓（金相慶飾）及寡婦徐恩宇（金香起飾）。三人憑推理能力，追蹤病人的心病並處方，劉世豐也逐漸成長，成為真正的民間醫師。

此劇改編自2016年在韓國故事徵集比賽獲勝的同名小說，由《君主-假面的主人》朴元國執導，並以季度形式製作。首季8月1日首播，共12集，每周播出兩集，暫時未有公布何時推出第2季。據悉原著小說只有上下兩部，編劇為了拍成劇集，添加了不少新內容及角色，如新增了與女主角青梅竹馬的趙信優（鄭元昌飾），還安排他跟男女主角上演三角戀。

劇集圍繞劉世豐、徐恩宇及桂之韓合力治療情緒病患者的過程，如被虐待的兒童，被未婚夫壓迫的女生等。劇中主角也各有不同「心病」，如劉世豐原本擁有超凡施針技術，但醫死了皇上，自此每逢拿起針也手震，無法向患者施針。徐恩宇原本樂天開朗，出嫁當日尚未行房丈夫就病逝，頓成寡婦。家婆為了拿到「貞節牌坊」，企圖逼死徐恩宇，幸獲劉世豐拯救。桂之韓因目睹恩師被殺，自責沒有相救而經常借酒澆愁。其中徐恩宇因在衙門長大，經常協助父親查案，甚至負責驗屍，成為朝鮮時代罕有的女法醫，情節令人想起內地古裝劇《機智女法醫》。

金秀安有份演出

劇中還有宮廷鬥爭情節，並且貫穿全劇。首集講皇上與朝中左議政趙泰學（俞成柱飾）意見不合，未幾皇上便患上離奇瘡症身亡。其實是趙泰學利用有毒的斷邪草謀害皇上，他為了消滅證據，將毒草及所有相關書籍銷毁。其後劉世豐在桂樹村遇上跟皇上病症相似的患者，經他追查及抽絲剝繭後，揭發了趙泰學的陰謀。

《朝鮮精神科醫師劉世豐》故事紮實，劇情發展亦流暢，演員表現理想。現年25歲金旻載扮演劉世豐，前作包括《浪漫醫生金師傅》、《達利與薯仔》及《花黨：朝鮮婚姻介紹所》等，他外貌清秀，十分適合演古裝。為了演好醫官角色，據悉他在開拍前苦練「醫術」，前往中醫診所嘗試施針，並閱讀人體解剖圖，背熟穴位。飾演徐恩宇的金香起，最為人熟悉的是電影《與神同行》，相隔3年再次拍劇，演技未見生疏。由生無可戀到重獲自由，繼而鑽研法醫與醫術，她展現出角色的變化。另外，劇中扮演桂之韓女兒桂立芬的金秀安，曾與金香起在《與神同行》系列合作，最搶鏡是在《屍殺列車》扮演孔劉女兒。金秀安當時仍是兒童，如今已是亭亭玉立的少女。