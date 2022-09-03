不滿《聲夢2》部分學員心散 郭偉亮：似細路仔玩泥沙

【明報專訊】郭偉亮（Eric Kwok）昨日到旺角出席相機品牌宣傳活動。他表示因擔任無綫節目《聲夢傳奇2》導師及《鋪鋪Poker》主持，多了不少工作。他透露《聲夢傳奇2》即將完結，不捨得一班學員。對於李幸倪（Gin Lee）因不滿學員表現，發火稱想辭職，他亦指有些學員表現似細路仔玩泥沙，他說：「Gin Lee真係好上心，但有些學員不珍惜，所以佢有少少嬲。其實我並非嬲，很難會令我嬲，只是想學員驚，知驚才學到嘢，有些學員實在好心散。有朋友問我，是否夾定為節目做效果，我可以講，這節目沒什麼是夾定的，今次5強勢均力敵，我都好緊張，不知哪個會贏。」

提到組合Swing拍檔Jerald（陳哲廬）早前回港，跟表妹岑寧兒上ViuTV節目《Chill Club》獻唱。Eric Kwok稱原本Jerald叫他一齊上節目，但他忙為《聲夢傳奇2》開工去不到，不過也跟Jerald食過幾次飯，他說：「我都好期待可以再跟他一起唱歌，至於Swing會否再合體，我也不知，看他何時再回港，有機會或開演唱會，雖然我們沒傾過，不過任何事都never say never」。

記者：林祖傑