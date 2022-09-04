梁兆明 李秋元 宋洪波 王志良 四大文武生合演《武俠》 華仔千嬅力撐

【明報專訊】由資深傳媒人彭美施擔任出品人兼總策劃的新編粵劇《呂布情傾貂蟬》去年公演贏得口碑及賣個滿堂紅，今年12月重演兩場外，彭美施再創新意念，同月舉辦3場《武俠》粵劇專場，由四大文武生梁兆明、李秋元、宋洪波、王志良聯同雙旦林穎施、梁非同演出。兩劇昨日舉行記者會，獲大批圈中好友到場支持，影帝劉德華與任達華、影后楊千嬅亦拍片支持彭美施推動傳承粵劇文化。

新編粵劇《呂布情傾貂蟬》去年12月公演反應甚佳，今年12月8日及9日於西九戲曲中心大劇院重演兩場；而《武俠》粵劇專場則緊接於12月10日及11日（連11號日場）於西九戲曲中心公演3場，門票明天（5日）公開發售。

出品人兼總策劃彭美施（施姐）昨日率領製作團隊於銅鑼灣舉行新聞發布會，獲贊助商及大批好友出席支持，包括為《武俠》粵劇專場題字的何文匯博士、毛俊輝、胡美儀、楊偉誠、張德蘭、劉家豪、梅小青、陳美齡、林建明、賈思樂、黎燕珊、文雪兒、唐麗球、寶珮如、江雪鷺、何日明伉儷、陳培甡、鄧有銀、章國明伉儷及張寶之等，場面熱鬧。

華仔盼發揚光大 任達華祝演出成功

施姐同時獲三名影帝及影后劉德華（華仔）、任達華、楊千嬅拍視頻恭賀。華仔說：「恭喜施姐退休，成為粵劇班主，為傳承粵劇出一分，我當然支持，預祝《呂布》重演及新編《武俠》公演成功。我對粵劇非常支持，亦希望有朝一日，粵劇有更多年輕人支持，值得發揚光大。」楊千嬅說：「恭喜施姐成為班主，繼續努力傳承中華文化，令到更多年輕人了解粵劇精粹，再預祝12月演出成功。」任達華說：「有一種叫承傳，恭喜施姐成為班主，致力推廣傳統文化，今年12月在西九大劇院演出5場，祝成功。」

梁非同望新生代留意粵劇

六名文武生及花旦獲這麼多前輩力撐，對演出成功信心大增。王志良與林穎施去年合演《呂布情傾貂蟬》，前者表示重演緊張又興奮，因去年受傷兼感冒失聲，心情低落，當時好擔心，曾不敢將失聲事告知施姐，怕她早知道會決定退飛損失慘重，「施姐知道後很淡定，叫我做到幾多得幾多，令我有回信心」。他希望今次爭氣一點，演出順利，做好戲給觀眾看。他在《武俠》演兩套折子戲，一文一武，是很大挑戰。林穎施表示上次演出遇到磨練，今次可更加堅強再出發。梁非同自言是新生代演員，很開心有機會和一班前輩演出，「希望透過今次演出，令更多新生代留意粵劇」。

陳美齡讚四文武生似MIRROR

陳美齡與林建明相隔40多年因今次粵劇活動再重逢，陳美齡表示見到林建明開心得似見到太陽。陳美齡對粵劇沒什麼研究，但最近聽到很多有關粵劇資訊，有興趣欣賞，特別喜歡看武打，如11月不用隔離，會專程返港看。她稱如這齣劇到日本演出，她會幫手做宣傳大使，相信日本人會喜歡看。陳美齡在網上看任劍輝與白雪仙唱《帝女花》，好聽到不得了，她的聲線較嬌，也想嘗試唱。林建明大讚四大文武生，一上台便令她眼前一亮，原來個個這麼後生。她點名王志良演出《呂布》打得非常好。陳美齡稱每名文武生有獨特性格和特色，好希望年輕女士加深對他們認識後對粵劇產生興趣，她說：「覺得他們和MIRROR是差不多樣啫！只是年紀大少少。」

黎燕珊想拍粵劇《舞台姊妹》

文雪兒表示父親是七小福的師父，自小看着父親教七小福打筋斗和功夫，她亦演出過兩齣折子戲，知道做粵劇很辛苦，看到六名文武生及花旦，也替他們肉緊。黎燕珊曾於電影《舞台姊妹》演過粵劇，向施姐提議開套粵劇《舞台姊妹》，給她與文雪兒、唐麗球及寶珮如演出。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com