炎明熹確診新冠病毒 即時停工 曾志偉康復回歸《獎門人》 心情靚爆

【明報專訊】炎明熹（Gigi）原本一連兩日（9月3、4日）參與《香港管弦樂團 廖國敏×Johnny Yim時光漫遊 音樂會》演出，但前晚演出後，大會昨日宣布Gigi因身體不適，未能參與昨日下午3時與晚上8時的兩場演出。晚上炎明熹經理人回覆稱Gigi對新冠病毒測試呈陽性，公司會即時將她的工作調配。Gigi現時已暫停一切工作，嚴格遵守衛生防護中心指引休息及隔離，直至康復為止。

曾志偉上周確診新冠病毒缺席《開心無敵獎門人》錄影，病癒後前晚回歸錄影廠，雖不肯受訪，但心情似乎不錯，只是聲音有點沙啞。一眾「獎老」聯同觀眾舉起雙手鞠躬呼喚曾志偉出場。志偉感謝觀眾入場支持，一眾「獎老」笑稱上集見不到他，感覺恍如隔世。志偉回應：「你哋都有機會中招！」並指摘錢嘉樂趁他不在，將節目名改為《開心無咗獎門人》，出手打頭教訓。

薛家燕任嘉賓無有怕

嘉賓薛家燕稱因港姐準決賽取消，故急找她拍這集《獎門人》頂替。她得知曾志偉回歸即緊張問：「佢好番未？」薛家燕表示不擔心錄影時中招，因所有人都要做快測，「這是一個保障，大家都要小心，我每日都跳十字步增強免疫力及保持心境開朗」。陳曉華與邵初均表示跟薛家燕一組不怕輸，亦不擔心玩遊戲時染疫，因大家都做好個人衛生，事前亦做快測。陳曉華表示希望獲邀出席港姐決賽。邵初稱雖失去準決賽擔任司儀的機會，但平常心面對，「19名佳麗都入晒圍，恭喜晒！大家都有得去紅館湊熱鬧。」

記者：林祖傑