被指歌聲似炎明熹 《就是青春》洪韻騏：佢值得學習

【明報專訊】香港開電視選秀節目《就是青春》，18名學員昨日到流浮山為節目主題曲《不讓青春留白》拍攝MV。在烈日當空下拍攝，被指是炎明熹（Gigi）勁敵的洪韻騏（Wincy）稱眼睛也睜不開，希望出來的樣子不要太衰。她與Gigi一樣是齊蔭頭，但否認模仿Gigi，稱多年前已是這髮型。她不介意別人將她跟Gigi作比較，「之前我為劇集唱主題曲，都有網民話我把聲似Gigi。我就覺得不一樣，不過Gigi是個很犀利的歌手，被指與她一樣也開心，佢有很多值得學習的地方，我會繼續努力，希望大家見到我的特色」。

13歲趙啓嵐勤練歌舞 不覺辛苦

同是13歲的趙啓嵐（Matt）和司徒泆（Haru）表示參賽沒影響學業，因製作組安排的時間很好。Haru說：「接受訓練初期有少少辛苦，因參加後才學跳舞，幸好有Matt教我和分享跳舞經驗。現在練習唱歌、跳舞最少3小時，每星期更上3堂跳舞課。」Matt稱樂在其中，不覺辛苦，大讚另一學員簡文浩（Dorlai）跳舞最叻。Matt說：「我仍有很多不足，要不斷練習提升自己。」提到《聲夢傳奇2》，他們表示有留意，讚趙紫諾（Sabrina）唱歌好聽。

「翻版林家謙」康志維不介意輸贏

被封為「翻版林家謙」的康志維（Edmond）自稱跟林家謙的才華差好遠。他自認怕醜少說話，「留力來唱歌，比起輸贏，我希望有更多人聽到我唱歌」。

記者：柯美