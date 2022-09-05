醫生：95%不能完全復原 受傷舞者盼5%奇蹟 活躍兒子整日臥牀 Mo父感辛酸

李盛林牧師（白衣）前日發放第6封代禱信，稱每次到醫院探望兒子阿Mo，與家人內心的辛酸難以形容，因為本來活躍的兒子，現在每天絕大部分視線都是對着冰冷的天花板。（資料圖片）

【明報專訊】舞蹈員李啟言（阿Mo）7月底演出MIRROR紅館演唱會期間，被墜下巨型屏幕擊中受傷，至今仍在深切治療部留醫。阿Mo父親李盛林牧師前日發出第6封代禱信，透露兒子經過1個月治療後，醫生表示阿Mo的頸椎神經「95%都不能完全復原」。李牧師表示中醫下星期為阿Mo嘗試針灸，但未有醫好阿Mo的絕對把握，一家人聽完醫生匯報後心裏沉了一下，亦替活躍的兒子現在大部分時間躺在牀上望着冰冷的天花板感辛酸。跟阿Mo參與演唱會先後受傷的舞者張梓峯及羅德智，期望5%的奇蹟出現。另外，阿Mo女友、COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）昨晚在社交網轉發李牧師代禱信，以巴西作家Paulo Coelho的名言寫道：「當你真心渴望某件事，整個宇宙都會聯合起來幫助你完成。」她相信是有神蹟的。

娛樂組

李啟言（阿Mo）在紅館嚴重意外後，一直在伊利沙伯醫院深切治療部留醫，其父李盛林牧師上月底表示阿Mo情况比預期進步。不過前日他發出第6封代禱信，提到醫生說阿Mo有95%不能完全康復，令他與家人心情沉下來。

下周嘗試針灸

李盛林牧師表示感恩不幸的萬幸，雖然兒子受重創，但仍活着，家人能一起在患難中同行，關係更為密切，彼此能開放訴說往事。他稱阿Mo說不知道爸媽在他出生之前的家庭往事，盼父母能對他訴說。說到家人的心境，在過去的一周聽了醫生們對阿Mo病情的匯報，心裏的確沉了一下，也感到在人看來已經快到盡頭，惟詩篇再一次鼓勵他們和阿Mo。關於阿Mo的頸椎神經，他表示，「聽完中西醫在事發後一個月的評估，醫生說95%都不能完全復原，唯有望神繼續醫治。下周嘗試針灸，但中醫仍未能有絕對的把握啟言能完全康復。」

仍要使用呼吸機

至於每次到醫院探望阿Mo，他們站在牀邊，李牧師稱與家人內心的辛酸難以形容，「因為想到一個活躍的兒子，現在是無奈地躺在牀上，每天絕大部分的視線都是冰冷的天花板」。還有因新冠病毒肆虐，阿Mo須轉移到另一ICU病房，他請為阿Mo對環境的適應能睡得好而禱告；並提到阿Mo需要長期佩戴頸箍以致後腦感到痛楚影響睡眠，過度集中注意自己的呼吸也是其中的影響，目前仍未能完全脫離呼吸機。李牧師希望找出真相：「香港政府成立的『跨部門工作小組』能清楚找出是次事件的來龍去脈，並作出適當的處理和跟進。」

在紅館意外中跟阿Mo一同受傷的舞蹈員張梓峯（阿峯），以及在MIRROR演唱會綵排時受傷的羅德智（Zisac），昨日發文相信有5%奇蹟。阿峯分享Mo父的代禱信，留言：「我相信5%奇蹟，我哋等你。」Zisac上載阿Mo在演唱會跳舞相，寫道：「醫生講95%，但我睇到係5%，既然已經有咁多奇蹟，我依然會相信呢5%係一定會出現，等你！」

楊潤雄：機制上要求租場者確保舞台安全

文化體育及旅遊局長楊潤雄昨日被傳媒問到醫生指阿Mo有95%未能完全恢復，Mo父希望政府早日找出真相，以及表演場地規管等問題時，楊潤雄表示一直有關注受傷舞蹈員的身體情况，希望早日康復。有問到日後對表演場地規管安排，他表示機制上有要求租場者確保舞台安全，以往多年未有大型事故，反映制度有效。不過舞台設計愈趨複雜，可能要提高要求，但是否要逐個工序列明，就要平衡會否令業界不能運作。如說得太仔細時候，會否限制一些創新的想法。