與古天樂聯合謝票 吳君如「自爆」《明日戰記》續集女主角

【明報專訊】古天樂（古仔）監製及主演的科幻電影《明日戰記》上畫10日，票房衝破4000萬；另一部由吳君如主演的港產片《闔家辣》，票房收逾3333萬。前晚《明日戰記》與《闔家辣》一同到戲院聯合謝票，除兩名主角外，《明》片姜皓文、胡子彤、羅浩銘，以及《闔》片導演鄭晉軒也有現身，現場觀眾見到他們興奮歡呼。

古仔透露《明》片原邀請吳君如演出一角，「有場戲講我在醫院拿止血針時，突然被『瀨尿蝦』（外星物種）攻擊，後來撿到兔仔，本來有一段戲講個媽媽叫我要好好照顧她的女兒，可惜三姑（吳君如）太忙未有演出，今天終於邀請到她來。」君如登場炒熱氣氛，並跟古仔笑說：「你有冇搞錯，我有拍這套戲，我就是『窮奇』。大家好，我是《明日戰記》第二集女主角。」君如又呼籲觀眾要睇夠50次。導演鄭晉軒表示希望《闔家辣》追上7億票房，《明日戰記》衝上25億，要靠觀眾支持。

古仔回應觀衆問製作《明日戰記》契機，他說：「首先我們沒有做過，所以試一次，雖然過程很辛苦，希望下次做得更加好，始終每件事都要不斷學習才能進步，希望大家支持。」古仔補充說打造科幻片是種文化，要逐步進行。君如聞言說：「你就是港版Marvel。」

娛樂組

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