老婆揶揄身形走樣 黎諾懿發憤減肥操肌

【明報專訊】黎諾懿昨日以大使身分，與太太李潔瑩及5歲大仔「小春雞」黎峰睿到尖沙嘴，出席劉倩婷創辦的教育基金和元宇宙公司合辦的活動。黎諾懿表示小春雞很喜歡元宇宙及瘋狂愛上某遊戲，得知他出席活動，嚷着要一起來，並稱兒子一到場便投入玩元宇宙，設計專屬公仔，未見過小春雞那麼開心。黎諾懿公開爆囝囝喜歡元宇宙，未知是怕醜，還是不喜歡爸爸講他，秒速打了父親一下，即返埋位繼續投入元宇宙世界。黎諾懿不擔心小春雞沉迷網上世界，現在是網絡年代，不可以不給小朋友上網，但會控制他，每天只許兒子上網半小時。基本的運動也很重要，兒子有溜冰，最近還學會踩單車。

黎諾懿消瘦不少，表示之前拍攝飲食節目《滿足的味道》增磅肥到好穩重，並笑說：「我明明還是偶像派，所以決心減肥，兩三個月減了20多磅，今次減肥方法頗刻苦，每天只在2至6時進食，但仍未滿意，希望半年內可以除衫騷肌。」是否想拍內褲廣告？他說：「將黎家傳統拿出來？的確黎家出品，必屬佳品。上一次騷肌已是10年前結婚，太太最近睇舊照，說希望我再展肌肉，又揶揄我話韓國男明星是藝人，我又是藝人，點解我會咁嘅？我說不一樣，我走親民路線。」

劉倩婷擔心女兒上學中招

劉倩婷表示小朋友透過元宇宙學習普通話會變得有趣味。說到原定昨晚舉行的港姐準決賽因有6名佳麗確診取消，她透露原本有20名慧妍雅集成員出席，希望確診佳麗早日康復，決賽當晚，慧妍會有成員出席。近期確診數字上升，劉倩婷都擔心女兒中招，「歲半的細女已打針，我陪她上playgroup較放心，大女讀小一，未能陪伴就有點擔心」。

記者：柯美