第74屆創意藝術艾美獎 《披頭四：狂熱回歸》大贏家 Adele尚欠東尼獎完成大滿貫

《披頭四：狂熱回歸》由金像導演彼得積遜執導，把披頭四最後一次公開演出及合作的片段剪輯成3集近8小時紀錄片集，贏得創意藝術艾美獎最佳紀錄片集等5項殊榮。

Eminem（圖）跟Dr. Dre等歌手今年在超級碗中場演出，被視為經典，贏得一致好評，更為他帶來艾美獎。

Adele去年久休復出推出新專輯及舉行演唱會造勢，結果預錄的節目贏得她人生首個艾美獎，只差一個東尼獎，就可完成EGOT大滿貫。

【明報專訊】第74屆艾美獎戲劇獎項要等到香港時間本月14日才會揭盅，表揚真人騷、音樂特備節目、動畫劇集等方面的創意藝術艾美獎，前日率先舉行頒獎禮。《魔戒》金像導演彼得積遜（Peter Jackson）炮製的《披頭四：狂熱回歸》贏得5獎成為大贏家，樂壇天后Adele久休復出的演唱會《One Night Only》亦橫掃5獎，已贏得奧斯卡、格林美的她，跟贏得創意藝術艾美獎的饒舌歌手Eminem和美國前總統奧巴馬一樣，距離完成EGOT大滿貫，只欠一個東尼獎。

EGOT在美國分別代表艾美、格林美、奧斯卡及東尼等電視、音樂、電影及舞台劇界別的最高榮譽；據美媒報道，歷來只有17人能完成大滿貫，當中包括已故女星柯德莉夏萍（Audrey Hepburn）、《夢斷城西》烈打莫蘭奴（Rita Moreno）、《人鬼情未了》胡比高拔（Whoopi Goldberg ）及殿堂級音樂劇巨匠韋伯（Andrew Lloyd Webber）等，最新加盟EGOT行列的是今年憑監製音樂劇《A Strange Loop》贏得東尼獎的歌影視三棲女星珍妮花赫遜（ Jennifer Hudson）。

Adele闊別樂壇6年，去年舉行演唱會《One Night Only》，預錄並在電視台播放，結果贏得創意藝術艾美獎最佳綜藝特備節目（預錄）等5個獎項。Adele已先後贏得格林美及奧斯卡最佳主題曲獎，只欠一個東尼獎就可完成EGOT大滿貫。

饒舌歌手Eminem憑今年參與美式足球超級碗中場演出，捧走創意藝術艾美獎的最佳綜藝特備節目（直播），他跟Adele一樣，擁有15個格林美及曾經贏得奧斯卡最佳主題曲殊榮，只欠東尼獎就可成為EGOT一員。既非歌手也不是演員的美國前總統奧巴馬（Barack Obama），在EGOT也成績彪炳，他主持的Netflix紀錄片集《國家公園巡禮》，贏得今年創意藝術艾美獎最佳旁述，加上他為有聲書獻聲，曾兩奪格林美；跟太太米歇爾聯合監製的《美國工廠》，兩年前又捧走奧斯卡最佳紀錄片，奧巴馬同樣只欠一個東尼獎，便可完成演藝界大滿貫。

魯保羅連續7年得獎

另一方面，今年締造佳績的還有《魯保羅變裝皇后秀》魯保羅（RuPaul Charles），連續7屆捧走最佳真人騷或競賽節目主持獎，他歷來有12個艾美獎在手，成為有色人種演員的一項紀錄。另外，《奧術》贏得最佳動畫片集，讓Netflix成為第一個贏得此獎的影視串流平台。《黑豹》已故影星卓威博士文（Chadwick Boseman）亦憑Disney+的動畫片集《(無限可能：假如？》，獲追頒最佳聲音演出。