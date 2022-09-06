紅館騷尾場唱《天使》痛哭 周國賢自爆與韓籍太太離婚年半

【明報專訊】周國賢一連三場紅館演唱會前晚圓滿結束。花18年才能踏上紅館舞台的他，數度encore唱到凌晨1時。他向歌迷分享這18年的心路歷程，提及家人忍不住數度落淚，唱歌曲《天使》時，暗示與韓籍太太李美英關係已不同時崩潰痛哭。過往曾多次傳出周國賢已離婚，他一直否認，騷後受訪被問到婚姻關係，他終承認與太太已離婚一年半，選擇以另一方式去愛，仍是好朋友關係。

記者：林祖傑

周國賢（Endy）演唱會尾場獲父母及胞弟捧場，ToNick主音趙善恆擔任嘉賓。Endy在台上談到等了18年才登紅館向歌迷致歉，提到家人忍不住落淚，他說：「我終於知道點解我咁耐上不到來，因身在福中不知福。上天好公平，一直畀機會我學習，拎走我一啲好緊要嘅嘢，甚至有很多好close嘅屋企人都失散了，之後機會就來了。無論如何，這18年經歷過幾多戲劇性的事，我都會轉化為最好的記憶，擺在心入面，成為接下來人生動力。」

Endy獻唱歌曲《天使》前，稱這首歌是他19歲寫給當時的女友，但以前幼稚很自我，多年後才明白從未站在對方的角度看自己，他說：「雖然現在大家的status不同了，但好想在台上感受她的心一次，如當年是唱給她聽，不是自私地唱給自己聽，結局會否不一樣？」他邊唱邊痛哭。

選擇用另一方法去愛

完騷後受訪，Endy笑稱多次在台上感觸落淚，因五行屬水。問到唱《天使》所指的女友是否太太？他稱事情已過去，想用音樂讓大家理解他的想法。問現階段婚姻狀况？他自爆與太太已離婚一年半，但不願多提女兒，他說：「是分開了！我們選擇用另一個方法去愛，大家依舊是好好的朋友，雙方都有共識分開，我只想回應一次，放下過去的自己，對所有人來講都是重新開始。」

2001年結婚 育有三女

42歲Endy現育有三女，是圈中罕有的早婚歌手，出道時已是有婦之夫，且已為人父。Endy年少時於日本留學，跟韓籍同學李美英一見鍾情，兩人2001年結婚，翌年定居香港。Endy過去受訪曾透露與太太相識經過，稱太太初到日本留學不懂日語及英語，他不懂韓語，兩人只靠手語溝通。

婚後李美英為Endy誕下大女Clara，2008年誕二女Rachel，兩年後細女Elisia出世，一家五口幸福美滿，當時Endy與太太十分恩愛，曾想為照顧太太放棄歌唱事業，打理家族海味生意，但太太為免丈夫失落，寧努力學習廣東話融入丈夫生活，繼續在背後默默支持丈夫追夢。

9年前赴加國箍煲 走出情緒病

2013年，Endy跟公司女助手傳緋聞，太太帶同三女兒遠走加拿大，拒再與Endy生活。Endy備受壓力患上抑鬱症，並追至加拿大挽救婚姻，終成功箍煲，太太與女兒亦相伴他走出情緒病，回港後Endy對外否認婚變。2019年情人節，Endy在尖沙嘴海旁自彈自唱向太太表達愛意。可是兩人最終離婚收場。