參與開電視《就是青春》 陳柏宇自認打雜 曾樂彤任輔導員

【明報專訊】陳柏宇與曾樂彤昨日出席香港開電視選秀節目《就是青春》開鏡禮，兩人表示主要職責並非導師，陳柏宇說：「即是打雜，看他們需要什麼指導，讓他們講出有什麼需要進步，並非由我去講，將來他們遇到什麼問題就可以自己解決。」提到Gin Lee（李幸倪）、泳兒在無綫節目《聲夢傳奇2》因不滿學員表現忍不住發火。陳柏宇認為每個人都有脾氣，不過自問有點耐性，「我好少發嬲，更不會對參賽者發嬲；我以前讀社工，雖然只讀了一年，都可學以致用」。

曾樂彤坦言不夠資格教人，只能充當輔導員，反而覺得自己夠資格參賽，她說：「見到班參賽者，就燃燒起我當年想參加選秀節目的心，但我入行時不太流行這類比賽。今次主要分享這幾年入行的經驗，教他們面對鏡頭放鬆一點，會陪他們練習，跟他們共同進步。」

學員張鈊貽：無話邊個最勁

《就是青春》學員中，正讀醫科的林曉蕙（Candice）與舞蹈員簡文浩（Dorlai）均欣賞曾擔任張敬軒演唱會舞蹈員的張鈊貽（Valc）。問Valc可感壓力？她說：「壓力是來自自己，他們都會進步，無話邊個最勁。」Candice表示讀書和比賽兩邊忙都辛苦，但有心一定會做到，不介意為追夢犧牲休息時間，亦不怕影響學業。Dorlai在社交平台上載跟同性咀嘴照片，他表示相中人是其男友，不怕因公開性取向影響參賽，他說：「我對這方面持開放態度，認為所有取向都應該受尊重，純粹想讓大家知道我是有伴侶的人，也想得到大家尊重。」

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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