港姐特訓壓力爆煲變喊包 林鈺洧哭訴否認與邢慧敏不和

【明報專訊】《2022香港小姐競選》準決賽原定9月4日晚舉行，由於先後有6名佳麗比賽前確診，無綫迫不得已取消賽事，耗資600萬舞台報銷，大會隨後宣布將準決賽與決賽合二為一，9月25日假紅館舉行，19名佳麗直入決賽，一戰定輸贏。

一眾佳麗早前到愉景灣展開一連7日密集式訓練，提升唱歌、舞蹈及演技。她們分成兩隊，由兩大熱陳瑞菱、邢慧敏擔任紅組和藍組隊長，兩隊特訓目標分別跳唱《Singing in the rain》及《Umbrella》。對於舞台經驗尚淺的佳麗來說，要短時間內記熟舞步與歌詞是一大考驗，不少人壓力爆煲爆喊。

張可欣擔心病母爆喊

佳麗當中以藍隊的林鈺洧和張可欣表現最為緊張，前者不但忍不住扁嘴爆喊，一度要離開訓練現場平伏情緒，「我好緊張，個腦空白咗。同埋好嬲自己」。被指心不在焉的張可欣，因擔心生病的母親致未能集中精神，她哭道：「我媽媽生病了，係幾嚴重，我同佢已經3個月冇見。」在隊友鼓勵及支持下，張可欣很快便收拾心情重回正軌。至於藍隊的徐麟在舞蹈課中自覺走位及動作均跟不上進度，忍不住哭起來，「隊員跳得好好，覺得自己令到個表演唔夠靚」。最終獲隊中跳舞最叻的何思懿協助。一班佳麗最後克服困難，完成演出、順利過關。

節目尾聲，19名佳麗圍火爐互訴心聲，林鈺洧開腔否認與邢慧敏的不和傳聞，稱很喜歡對方，「啲新聞成日話我哋兩個爭嘢、不和，我冇同佢不和呀」。並表示情願自己輸，也希望邢慧敏能獲得獎項，二人相擁落淚，場面感人。陳瑞菱向許子萱真情剖白，稱由參賽開始已很喜歡對方，覺得二人很像，許子萱感動落淚。

娛樂組