《The Whale》威尼斯爭影帝 首映獲6分鐘掌聲鼓勵 脹爆班頓費沙感動到喊

首映禮結束後，全場觀眾報以熱烈掌聲，班頓費沙感動到眼泛淚光，數度鞠躬致謝。（網上圖片）

【明報專訊】《黑天鵝》導演戴倫阿羅諾夫斯基（Darren Aronofsky）執導、《盜墓迷城》男星班頓費沙（Brendan Fraser）主演競賽片《The Whale》，前日在威尼斯影展舉行首映禮，戲中透過特技化妝變身600磅肥佬的班頓費沙，表現大獲好評，觀眾起立鼓掌達6分鐘，外媒認定他是角逐影帝的熱門人選，令到近年星途黯淡的他，感動得眼泛淚光，數度鞠躬致謝。

第79屆威尼斯影展正進行得如火如荼，競賽片《The Whale》導演戴倫阿羅諾夫斯基前日率領主角班頓費沙、《怪奇物語》女星莎迪星克（Sadie Sink）等出席首映禮，身形脹爆的班頓拖着女友Jeanne Moore行紅地氈，愛情得意之餘，事業亦有望突破，據英國《每日郵報》報道，新片放映完畢，全場觀眾起立鼓掌6分鐘，令班頓感動不已。美媒Variety大讚此片是班頓「從影以來最感人演出」，且看能否讓他首奪威尼斯影帝。

改編自同名舞台劇的《The Whale》，戲中班頓費沙飾演英文老師，為了同志戀人而拋棄家庭，當戀人逝世後，開始暴飲暴食，掩飾傷痛內疚，變成600磅肥佬，並嘗試與17歲女兒修補關係。班頓早前接受外媒訪問時稱，不求此片為他帶來名利，只想感動世人，「就如它感動了我一樣」；他又表示，戲中角色就像「黑暗世界的一點光，尤其是在現今動盪的世界，特別令人引起共鳴」。

現年53歲的班頓費沙憑《盜墓迷城》系列爆紅，雖然片約不斷，事業卻停滯不前，他自爆曾遭荷李活外國記者協會（HFPS）前主席Philip Berk性騷擾，令他一度出現抑鬱症狀，從此刻意減產；就算近年參演DC超級英雄片《蝙蝠女》亦遭電影公司抽起不播，可見星途崎嶇。

奧莉菲亞尷尬合照

去年憑《誰和誰共母》榮膺威尼斯影后的彭妮露古絲（Penelope Cruz），今屆捲土重來，前日出席競賽片《L'immensita》首映禮，最近傳跟《星夢情深》男星畢利谷巴（Bradley Cooper）復合的俄羅斯名模伊蓮娜（Irina Shayk）亦來捧場，順道參加某品牌的夜宴。

另一方面，《創戰紀》女星奧莉菲亞維特（Olivia Wilde）演而優則導新片《別擔心親愛的》（Don't Worry Darling），昨日以非競賽片姿態亮相威尼斯，她跟緋聞男友兼主角哈利史泰敖（Harry Styles）前後腳抵達水都，就算在記者會上合照，二人中間還是隔着《永恆族》陳靜（Gemma Chan）和《神奇女俠1984》基斯派恩（Chris Pine），擺明刻意避嫌，感覺尷尬突兀。

早前有傳《別擔心親愛的》女主角科倫絲佩芝（Florence Pugh）跟導演奧莉菲亞維特鬧不和，影展方面證實前者將缺席記者會，但她會乘坐私人飛機趕及亮相首映禮，活動結束隨即離開，令到不和傳聞甚囂塵上。