中秋紅館演唱會延期 90歲胡楓確診新冠 拍片報平安

【明報專訊】胡楓（修哥）原定本周六中秋節以90歲之齡再登紅館舞台，演出《修哥90迎金秋 無限楓騷演唱會》，再破最高齡在紅館舉行個唱的紀錄。可惜一向注重健康的修哥，即使打齊三針疫苗仍然中招，昨日證實確診新冠病毒，主辦單位亦宣布演唱會延期舉行。修哥向傳媒報平安，稱病情沒有大礙，着粉絲不用擔心，他還親自拍片交代病情說：「我確診咗……大家放心，我打咗三針喇！睇吓我𠵱家幾好精神！」

修哥接受傳媒電話訪問中氣十足，他表示除了有點喉嚨痕及比平時更易攰想瞓，並沒什麼病徵，只是之前做快測發現多了條很淺色的線，前日再做核酸檢測，才發現中招，他就：「其他真的沒什麼，食得瞓得，但演唱會延期我也不好意思，希望可以很快再跟大家見面。」修哥透露契仔張學友原為他擔任演唱會嘉賓，他致電告知學友中了招，對方也着他好好保重身體，還承諾他將來再開騷，會再度期擔任嘉賓。修哥新抱受訪時表示老爺已打齊三針，現在有少少發燒及喉嚨有點痕，正在休息。

「我打咗三針 睇吓我幾好精神」

修哥為了令粉絲放心，特地拍片交代病情，片段中修哥精神奕奕，一貫鬼馬道：「大家好，唔好意思呀！我確診咗！所以呢個中秋節紅館演唱會，就不能夠和大家見面。大家放心，我打咗三針喇！睇吓我𠵱家幾好精神！係咪？重有，我現在居家隔離，無事嘅，我希望盡快可以在紅館再次跟大家見面，請各位保重身體呀！」

主辦方籲已購票觀眾留意官網通知

主辦方昨日亦發出通告：「因修哥日前確診COVID-19，原定於9月10日在紅館舉行的《修哥90迎金秋 無限楓騷演唱會》將會延期舉行，已購票觀眾請密切留意大會官方網站的門票安排通知。在此祝修哥早日康復，以最佳狀態和大家在紅館再次見面。不便之處，敬請見諒。大會已向紅館查詢可作補場之日期，希望能讓大家盡快欣賞到修哥和一眾嘉賓在台上的精彩演出。」

年屆90 不間斷步行運動養生

年屆90的修哥，是圈中出名健康老前輩，為了身體健康，不惜花了3年時間戒煙，每天保持心境開朗，從不間斷以步行運動養生，令很多後輩自愧不如，他受訪時曾坦言：「現在我努力運動，希望保持身體健康，最大的動力是想看曾孫長大，他們個個都好可愛、好得意，令我不捨得離開他們！」

曾志偉準港姐炎明熹相繼中招

最近疫情嚴峻，先後有藝人染疫影響工作，包括無綫總經理曾志偉缺席《開心無敵獎門人》錄影，現已康復；港姐準決賽原定周日（4日）舉行，因6名佳麗確診取消，其中19號楊溢前日在社交網報平安，表示已痊癒；同日在麥花臣場館舉行的《花漾男生音樂祭》因製作團隊有多人確診，宣布延期退票；炎明熹日前亦中招，缺席《香港管弦樂團 廖國敏×Johnny Yim時光漫遊 音樂會》其中兩場演出。

娛樂組