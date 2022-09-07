李嘉欣一家三口為慈善首同台 兒子Jayden曬口才幽父母一默

【明報專訊】李嘉欣2011年創辦「JMJ Children's Charitable Foundation」，致力幫助基層和弱勢兒童，「JMJ」代表許晉亨（Julian）、李嘉欣（Michele）與兒子Jayden。前日「JMJ」在紅館舉辦《A Million Dreams慈善音樂會》，李嘉欣跟老公與兒子上台致歡迎辭。11歲的Jayden發言時表現淡定幽默，跟觀眾說笑，叫大家放心，父母絕對不會唱歌表演。前晚演出嘉賓包括鄭中基、關心妍、劉浩龍、李幸倪、糖妹（黃山怡）和Tyson Yoshi，以及10名熱愛音樂人士，首次踏足紅館圓夢。

慈善音樂會開騷前，李嘉欣伙丈夫和兒子登台致辭，首次一家三口同台，Jayden歡迎觀眾到場，並裝作疑惑問父母，「為什麼今（前）晚我們會來到紅磡體育館呢？你們不是打算唱歌吧？」然後跟觀眾笑說：「大家可以放心，嗲哋媽咪今（前）晚絕對不會唱歌。」

Jayden問母親舉行音樂會的原因，李嘉欣回答：「知道身邊好多小朋友同大朋友都有一個夢想，就是踏上紅館這個舞台表演。9月5日剛好是國際慈善日，很開心《A Million Dreams慈善音樂會》可以幫他們實現夢想之餘，又可以做善事。非常多謝買飛入場的觀眾和捐款的朋友，是次演唱會籌得的所有善款，均會捐贈予『願望成真基金』，以及我偶像蕭芳芳博士成立的『護苗基金』，再次多謝大家的熱心支持。」

蕭芳芳讚李嘉欣人美心善

蕭芳芳得知李嘉欣的善舉後，大表感謝，並透露二人在30年前結戲緣，「記得30年前，第一次見到大美人李嘉欣，就是跟她一起拍電影《方世玉》。她的美令我窒息，美得很自然和溫柔，明亮的眼神彷彿充滿夢想。李嘉欣的人美、心更美，為幫有心人實現紅館夢，籌劃這個慈善演唱會。當她實踐夢想之際，第一時間想起了『護苗基金』，確實讓我莫名感動」。

前晚表演嘉賓之一的鄭中基，事後也在網上分享感受，說是次的演出令他願望成真，可以獻唱ViuTV劇《暖男爸爸》主題曲《My Only One》給給一個小朋友聽。鄭中基表示，因為願望成真基金，去年認識了一個行動不便的小朋友，該小朋友看了《暖男爸爸》後認識了他，並且好想食部隊鍋。

鄭中基難忘炮製驚喜家訪

在願望成真基金安排下，鄭中基跟小朋友的父母夾計，準備了部隊鍋料，秘密炮製驚喜家訪。小朋友因此好開心，還不停指使爸爸將他至愛的玩具展示給鄭中基欣賞；小朋友媽媽分享一家日常生活，還提及得過不少人幫助。鄭中基說：「探訪呢個小朋友，令我更加肯定除咗經濟支援外，你一定要親身去同佢哋傾吓偈，先知佢哋真正需要乜嘢。唔好覺得『得啦，我唔做都會有其他人做』，唔係㗎，我相信只要你願意踏出呢一步，自不然會影響埋你身邊其他人。無論晴天、陰天、雨天，我都希望呢位小朋友知道，我會繼續支持佢。」

娛樂組