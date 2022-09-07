擬告網台主持誹謗 梅啟明稱無本事賭錢玩女人

【明報專訊】梅啟明昨日於荃灣海濱花園舉行記者會，要求梅媽（梅覃美金）、梅媽看護「鄭姑娘」與網台主持潘小文現身對質。他不滿梅媽接受潘小文訪問對他造成誹謗及侵犯私隱，下一步會控告潘小文，並稱鄭姑娘在梅媽身邊引導講話「似教雀仔講嘢」，梅啟明說：「他們亂噏廿四，對我有100個不公平，話我賭錢，我邊有賭錢？生安白造。」梅媽話前兩個月曾給他10萬元生活費，梅啟明說：「不是真的，去年12月她已冇畀生活費我。（梅媽話你玩女人？）我玩咩女人，憑乜本事。」對於梅媽踢爆他在美國誕下兩名私生子，梅啟明反駁：「我在美國係有兩個仔，是第一任老婆幫我生的。」

盼子回港就醫 聯絡立法會議員

早前他控侄兒梅柏麟和鄭姑娘欺壓軟禁梅媽，入稟向兩人索償合共800萬元，進展如何？梅啟明表示要等對方收到告票並回應，才能有下一步的法律程序。他稱身在馬來西亞的兒子疑患癌，希望梅媽幫助。問他有沒有向梅媽出示兒子睇醫生單據支持其說法？他說沒有單據，要向正辦理離婚手續的太太幫手。與梅啟明同行的友人陳小姐稱，梅啟明現時流離失所，已聯絡立法會議員幫忙，希望安排免費機票、申請兒童宿舍及醫藥費，助其子回港就醫。

梅啟明表示未能聯絡梅媽、鄭姑娘及潘小文，電話遭3人封鎖，他曾在梅媽居所樓下等候，但等不到母親，鄭姑娘亦避見他，現時只有等梅媽聯絡他。講到梅媽若不出手相助，是否走投無路？梅啟明說：「不會，我會找其他途徑。」

記者：鍾一虹