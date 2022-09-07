《別擔心親愛的》毁譽參半 科倫絲與導演保持距離 哈利史泰敖疑吐痰惹熱議

【明報專訊】第79屆威尼斯影展前晚共有兩齣角逐最高榮譽金獅獎的電影舉行首映禮，但風頭都被是非多多的非競賽片《別擔心親愛的》（Don't Worry Darling）蓋過，女主角科倫絲佩芝（Florence Pugh）被指與女導演奧莉菲亞維特（Olivia Wilde）不和，並缺席記者會，卻在首映禮前趕及亮相紅地氈；不過奧莉菲亞維特拒談有關「被炒」沙拉保夫（Shia LaBeouf）及跟科倫絲的不和事件。奧莉菲亞男友兼《別》片主角哈利史泰敖（Harry Styles）疑似在首映禮向片中拍檔基斯派恩（Chris Pine）的方向吐痰，以及跟男星尼克高路（Nick Kroll）咀嘴，再次成為網絡熱話。

《創戰紀》女星奧莉菲亞維特演而優則導，繼《高材生》獲得好評後，2020年開拍《別擔心親愛的》，講述一對年輕夫婦住進小鎮推行實驗計劃後的驚慄故事。不過此片開拍以來是非不斷，原定由《變形金剛》沙拉保夫（Shia LaBeouf）伙拍《黑寡婦》科倫絲佩芝主演，兩人傳出不和，前者辭演，由男團One Direction出身的英國男歌手哈利史泰敖（Harry Styles）頂上，拍攝期間又跟當時已有未婚夫的奧莉菲亞「撻着」，據悉因而惹來科倫絲不滿。早前宣傳《別》片，奧莉菲亞稱沙拉保夫不符她在製作上的要求所以遭辭退，沙拉保夫其後反駁稱不滿綵排時間不足而自行辭演。

前日在《別擔心親愛的》威尼斯影展記者會，有傳媒問及沙拉保夫「被炒」風波，遭主持攔下，並稱已作答，「都寫在互聯網」；據報女主角科倫絲佩芝以正在布達佩斯趕拍《沙丘瀚戰2》為由，缺席記者會，但仍有傳媒問及她與奧莉菲亞是否關係緊張，後者表示小報八卦沒完沒了，「互聯網（傳聞）自給自足，我不覺得有需要再貢獻」，輕輕把問題帶過。科倫絲其後亮相首映禮，不論在紅地氈還是戲院內，跟奧莉菲亞亦毫無互動，即使合照也是隔着其他演員。

奧莉菲亞跟男友哈利史泰敖亦保持低調，始終沒並肩合照。就算在戲院入座，中間也隔了《別》片演員基斯派恩。不過哈利入座時，發生「吐痰門」事件，疑做出不衛生舉動，坐在旁邊的基斯露出不能置信的表情。片段在網絡瘋傳，並引來熱議。不少網民從基斯的表情判斷哈利在吐痰或吐口水，認為其舉動惡心，更有人表示不查出真相不會睡覺；亦有粉絲稱用了慢動作分析片段，認為哈利沒吐口水，並指出現場無數鏡頭對準他，很難相信他會如此做。英國《鏡報》分別向雙方的發言人問回應，但至截稿前沒任何回覆。另外，首映禮後全場鼓掌，哈利跟有份演出《別》片的尼克高路（Nick Kroll）咀嘴，亦被拍下照片，並在網絡瘋傳。

《別擔心親愛的》首映後，據報毁譽參半，根據影評網站MetaCritic的21篇評論文章，只得49分。自導自演的奧莉菲亞維特被指缺乏創造力，故事發展也在預計之內；哈利史泰敖的英國口音也被詬病，並認為跟飾演他太太的科倫絲佩芝毫無火花，不過後者的演出則贏來掌聲。

哥連費路參賽新片贏12分鐘掌聲

其實前晚在威尼斯影展有兩部競逐最高榮譽金獅獎的電影舉行首映禮，包括《吹不響的小風琴》深田晃司執導、《七人的秘書》木村文乃主演的日本片《Love Life》，亦是今年唯一入圍主競賽單元的亞洲電影。另外，《廣告牌殺人事件》馬田麥當奴（Martin McDonagh）執導的黑色喜劇《Banshees of Inisherin》，《哈利波特》班頓基臣（Brendan Gleeson）及《蝙蝠俠》哥連費路（Colin Farrell ）繼《殺手沒有假期》後再參演馬田作品；故事講述兩名好友，其中一人提出絕交後，衝突加劇並發生連鎖反應。據美媒報道，該片首映後贏得觀衆鼓掌及喝彩超過12分鐘，反應相當熱烈。馬田女友、《邋遢女郎》菲比布烈治（Phoebe Waller-Bridge）、《灰影人》利基尚沛治（Rege-Jean Page）及《絕世天劫》男星史提夫布斯米（Steve Buscemi）亦有到場欣賞。