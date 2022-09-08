毛舜筠Edan新片釜山影展世界首映 梁朝偉膺亞洲電影人獎 下月晤韓迷

梁朝偉將出席下月5日舉行的釜山國際電影節開幕禮，並獲頒亞洲電影人獎，他親自挑選了6部作品放映，包括《無間道》、《春光乍洩》、《花樣年華》、《2046》、《射雕英雄傳之東成西就》及《暗花》。（資料圖片）

【明報專訊】現年60歲的梁朝偉出道40年，演出電影近百部，獲獎無數，去年演出Marvel首部華人超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》叫好叫座，再創事業高峰。下月舉行的第27屆釜山國際電影節，昨日宣布梁朝偉獲頒亞洲電影人獎，屆時他會出席開幕禮，電影節亦會放映6部由他挑選的作品。另外，毛舜筠伙拍MIRROR成員呂爵安和盧瀚霆演出的《過時‧過節》，獲釜山電影節選為參展電影，10月初舉行世界首映，呂爵安表示該片是他從影以來最困難的角色。

第27屆釜山國際電影節10月5日至14日舉行，今年大會透過網上舉行記者會，電影節執行委員長許文英宣布，梁朝偉獲頒亞洲電影人獎，「梁朝偉是30多年來深受韓國和全世界影迷尊敬和喜愛的偉大演員之一」；並透露梁朝偉（偉仔）10月5日會出席釜山國際電影節開幕禮。

梁朝偉親選6片放映

本屆釜山電影節舉辦「梁朝偉的花樣年華」特別影展，選映6部由偉仔親自挑選的電影，包括《無間道》、《春光乍洩》、《花樣年華》、《2046》、《射雕英雄傳之東成西就》，以及《暗花》，偉仔更會在其中兩齣電影放映後與觀眾見面。

盧瀚霆有份演《過時•過節》

另一方面，毛舜筠（毛姐）、呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）、談善言、袁澧林、馮素波等演出的親情片《過時‧過節》，由新晉導演曾慶宏執導，故事道盡家人之間的溝通和相處。講述8年前一場「混亂冬至飯局」後，引發出矛盾，而家中眾人為一頓齊齊整整的冬至飯傷盡腦筋。《過時‧過節》亦獲邀在本屆釜山國際電影節參展，10月初在當地舉行世界首映，亦是Edan首部打入韓國影展之作，曾慶宏屆時會親身往當地出席首映。

曾慶宏透露兩年前曾跟釜山影展有一絲緣分，可惜未能成行，今次可以親到當地感榮幸，「兩年前疫情嚴重，未能親身到釜山參與短片《木已成舟》的競賽放映，這次能夠帶首部長片《過時‧過節》到釜山舉行世界首映，對我和團隊來說是最好的開始，感謝台前幕後所有人」。他稱《過時‧過節》將在接下來數月參與各大影展，年底在香港公映，希望觀眾在電影中找到共鳴。

感激毛姐循循善誘

Edan演出經驗尚淺，拍攝時揣摩角色難免遇到困難，但得到前輩們指導，令他克服並急速成長。Edan表示：「我今次在片中的角色叫『阿陽』，是從影以來遇過最困難的角色，非常真實，需要很深入去表現內心的多重感受。幸得劇組上下和前輩毛姐的循循善誘，鼓勵我在演出的不同嘗試，因此參與這部電影對我是很大的磨練，令我非常期待電影上映。」

娛樂組