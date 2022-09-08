Rock Sir曾自稱鏡騷舞蹈總監 排舞師鄧駿銘發文籲出來交代

【明報專訊】MIRROR紅館演唱會事故發生至今個多月，受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）仍在伊利沙伯醫院留醫，醫院發言人日前透露阿Mo情况由危殆轉為嚴重，維生指數穩定。曾參與ViuTV節目《全民造星》的排舞師鄧駿銘前日在社交網發文，向MIRROR演唱會主辦單位提問，認為意外至今主辦方大國文化、MakerVille及ViuTV每次發出的聲明均避重就輕，未有正面交代任何有關意外原因、賠償方式及勞工保障等問題。

鄧駿銘根據MakerVille在8月12日發的聲明中提及「此次演唱會主要是透過一間舞蹈工作室與舞者合作」，稱意指舞者直屬舞蹈室，而舞蹈室的老闆就是舞蹈總監，有義務保障舞蹈員的安全及權益；7月31日23名舞蹈員發聯合聲明，舞蹈總監卻沒參與聯署，反而相隔數日後在個人社交媒體「出咗一個copy&paste嘅story，就再冇任何嘅交代」。鄧駿銘懇請這舞蹈總監別再「匿埋」，出來交代他提出的3項問題，包括阿Mo出事前已發生3次意外，亦有一名舞者因此送院，舞蹈總監有否跟進？有否跟主辦方解釋過舞台的危險性及風險？意外發生後，舞蹈總監實質做過什麼維護下屬權益？如何跟主辦方跟進及協助受傷及受困擾的下屬爭取應得的賠償？作為舞者領班，今次意外究竟責任在哪一方？如何防止下次擔任同樣職位時再發生同類事件？鄧駿銘文中未有提及舞蹈總監名字，他強調有關提問沒針對或指摘任何人，今次意外對行業打擊好大，直接影響行業生態，不是私下解決就算數，身為總監要負起應有職責及道義，讓手足開工有最大程度保障。

MIRROR演唱會意外後，Rock Sir（方家諾）8月1日在社交網提及自己是MIRROR演唱會舞蹈總監，當時寫道，「舞台意外發生後，心情極為沉痛、難過。作為MIRROR演唱會的舞蹈總監，我在此向參與是次演出的全體24位舞蹈員致以深切慰問。感謝各界在苦難時與大家一起渡過。願阿Mo，阿峯及Zisac能早日康復，亦祝是次有份參與的舞蹈員、MIRROR成員、花姐及相關人士保重身體。祝平安」。

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