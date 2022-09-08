陳曉東自爆女兒北京學費每日逾千元

【明報專訊】陳曉東與陳柏宇昨日在將軍澳電視城錄影《勁歌金曲》，陳曉東透露提早兩個月返港，宣傳稍後在西九文化區舉行的戶外演唱會及新歌《這種年紀》。他想多留港，但兩個女兒在北京讀書，搬回來不簡單；又笑言太太不讓女兒來港看他的演唱會，跟他說女兒的學費除開365日，如逃課一天便白交千多元，叫他想清楚。陳曉東稱之前女兒因疫情都是上網課，也想她們多上學。現在女兒由嫲嫲照顧，太太跟他回港。

陳柏宇計劃一家外遊

陳曉東表示粉絲提供歌單，當中有些歌很久沒唱，他希望有點新意，部分歌重新編曲。他也考慮會否加入跳舞，自言舞技有進步，之前到三亞拍節目，曾獲邀做跳舞老師教12堂，每堂有30多名學生。會否除衫騷肌？他笑言不用刻意，怕到時熱，所以服飾會輕便一點。他開心粉絲優先訂購門票已滿，若月底公開發售反應好，會考慮加場。

陳柏宇宣傳新歌《命盡頭》，講人生哲理，稱盡頭是放棄的時候才會有，不放棄就會無盡頭，他過往在感情和愛情亦曾遇盡頭。陳柏宇表示女兒升讀K2，返學很開心。近日新冠疫情轉趨嚴重，他認為擔心不來，該做的防疫措施都做了，也照常安排課外活動給女兒。政府調整強制檢疫及醫學監察為「3+4」，可有計劃一家出遊？他有想過，還爆太太日前聽到可能有機會放寬「0+7」方案即心郁郁，想去泰國或東南亞國家旅行。

TVBuddy「歸位」

另一方面，一直「守住」電視城的無綫吉祥物TVBuddy早前突然被拆走，無綫稱為踏入55周年台慶，所以安排TVBuddy於4月底修葺，將以全新面貌登場；昨日TVBuddy終於「歸位」。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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