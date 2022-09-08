姚焯菲被指長高自覺長肉

【明報專訊】姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、張馳豪（Aska）前晚在電視城為新歌《青春作風》排舞，有份合唱的冼靖峰，日前與確診新冠病毒的炎明熹（Gigi）同台演出，被列為密切接觸者要隔離觀察，因而缺席。15歲Chantel暑假後被指身高追近Aska及Yumi，她笑言沒量度，但有人覺得她長高了，本身則覺得有長肉，反而Gigi長高較明顯。Aska察覺到《聲夢傳奇》幾名正值青春期的學員都長高了，笑言拉近大家的距離。

Aska首次以組合身分跳唱快歌，以前參加比賽甚少跳舞，今次跟Yumi和Chantel跳舞覺得變青春，努力追趕進度。Chantel獲跳舞總監麥秋成點名讚跳舞有進步，她感到好開心，認為多練習就會好，因不熟舞步好易甩，不會再因為跳得不好驚到喊。擅長跳舞的Yumi表示新歌只是第2天排舞，會跟拍檔互相協助，錄影片段回家再練習，相信不會影響日常返學；Chantel則說她們返學未試過遲到。

Aska提到冼靖峰曾透露跳舞是弱項，替他缺席排舞擔心，但有感冼靖峰最近積極改變自己，應該追得上，期待下次齊人練習。Chantel發短訊問候Gigi，不想打擾她休息；Aska希望Gigi把握時間養好身體，再迎接課堂和工作。Chantel早前被拍到與男子手拖手逛商場，她笑言：「那個是我爹哋，我們關係好密切，平時慣了拖手行街。」

記者：鍾一虹

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com