年初誕兒子 以夫心儀畫家命名 珍妮花羅倫斯自爆兩度流產

【明報專訊】金像影后珍妮花羅倫斯（Jennifer Lawrence）今年2月榮升媽媽，當時沒提供嬰兒性別等資料。她扮演因傷從阿富汗戰場退役女兵的新片《Causeway》，將在多倫多影展舉行世界首映禮，並登上10月號《Vogue》雜誌封面，訪問中她首次披露孩子是男嬰，並以其畫廊老闆丈夫Cooke Maroney最喜歡的畫家Cy Twombly為兒子取名Cy。她表示懷胎9月時，每個朋友都說她分娩後會愛BB多過貓兒，當時半信半疑，「會不會愛他跟貓兒一樣多？」珍妮花稱分娩的當天早上，已發覺整個人生重新開始。

現年32歲的珍妮花羅倫斯訪問中自爆兩度流產；第一次20出頭時發現懷孕，原計劃墮胎，最後單獨在蒙特利爾時流產。另一次在婚後，當時正在拍《千萬別抬頭》，亦不幸流產告終。珍妮花受訪時亦提及關心政治與公民參與的重要，對於數月前墮胎權被推翻，仍憤憤不平；並表示政見上的分歧，讓她過去5年以來一直努力修補跟家人的關係，「過去5年我努力想原諒家父及屋企人，並嘗試了解：大家很不同，無論是他們吸收的資訊或生活都迥異」。珍妮花稱跟家人的分歧是在他們投票給特朗普後，「不想貶損我的家人，但我知道很多人在家中也有相似處境，怎麽會把女兒從小養育到大，但認為她不值得公平對待？怎麽會這樣？」

訪問中珍妮花羅倫斯還提到荷李活男女星酬勞不公的話題，「做了多少根本沒關係，我依然無法跟哪個男演員得到同樣薪酬，就因為我的陰道？」早前《Vanity Fair》報道指《千萬別抬頭》跟她戲分相當的里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio），就收多500萬美元片酬。