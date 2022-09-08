【開箱】《惡的序章》重塑兇手成魔路 遺忘可能令悲劇重演

【明報專訊】曾演出《訪‧嚇》、《廣告牌殺人事件》的美國男星卡立蘭治鍾斯（Caleb Landry Jones）從影以來多做綠葉，在《刺客教條》賈斯汀高索（Justin Kurzel）執導的《惡的序章》（Nitram），擔正扮演槍擊案兇手，去年在康城影展首度稱帝。此片雖沒拍出大屠殺慘狀，卻看見智力發展異常的青年如何一步步邁向悲劇，造成澳洲史上最大規模無差別槍擊事件，反思槍管法之餘，也企圖從不同角度了解孤狼式兇徒成魔過程，無論編導演都細緻，而且在澳洲「奧斯卡」AACTA贏得最佳電影、導演、男女主角、男女配角等8項殊榮，這類欠大卡士又題材沉重的電影，是否注定在港開畫後只得一間戲院願意放映？

繼承富婆遺產 沉迷槍械

《惡的序章》以1996年澳洲塔斯曼尼亞亞瑟港無差別槍擊案為背景，兇徒Matin Bryant攜帶多支槍械犯案，造成35人死亡，23人受傷，最終被判終身監禁。《惡》片導演賈斯汀高索及《企鵝奇緣》編劇尚恩格蘭特（Shaun Grant）並非要拍行兇過程如何緊張，而是要探討25歲青年怎麼會訴諸極端暴力，有多少憤恨讓他在坐落平靜小鎮的歷史景點，亂槍掃射數以十計本來毫無瓜葛的平民？電影開始時男童Nitram因為放煙花的意外留醫，並接受電視台訪問，雖然受傷，但面對鏡頭他似乎相當興奮。下個場景Nitram已是20多歲青年，在家門前放煙花，鄰居走出陽台大聲斥責，Nitram不為所動。

Nitram會到學校售賣煙火給小學生，遭老師訓斥，其父駕車經過接走他，Nitram卻情緒不穩哭鬧。畫面告訴觀眾，他無論智力發展及社交方面都出現障礙，還得媽媽陪同看診拿處方精神科藥物，以及得到社福保障。Nitram的父母對他一鬆一緊，前者溺愛，後者嚴厲；他提出想要滑浪板，母親冷冷拒絕。最終他四出拍門詢問鄰舍是否需要剷草以換取酬勞，期望存錢買滑浪板。他的怪異行為，拙劣社交技巧，處處碰壁；但曹操也有知心友，他碰上韶華老去卻承繼大筆遺產的過氣女演員Helen，不但聘他剷草、照顧其10多頭愛犬，甚至他沒駕駛執照，也饋贈汽車，讓他在殘舊卻寬廣的大宅留宿。兩人發展出奇怪的友情，Helen不喜他玩氣槍，Nitram會暫放一旁；Helen駕駛時，他不顧危險扭動軚盤險釀意外，Helen也沒有苛責。Nitram生日甚至帶父母跟Helen在亞瑟港的觀光勝地見面。當時Nitram媽媽已警告Helen，兒子小時候會故意失蹤，看到她的痛苦而竊喜。沒多久Helen與Nitram出發到洛杉磯旅行，路上後者再次扭動軚盤，結果前者死亡，他受重傷，並對警方謊稱事發時他入睡，什麽都不清楚。

Nitram父親得到借貸，看中風光明媚的房子，準備改建成民宿，跟兒子一起經營，父子倆滿懷希望，地產公司卻轉賣給出價更高的買家，Nitram父親因而陷入憂鬱；Nitram繼承了Helen的遺產，拿大袋現金登門求售但被拒，最後父親自殺，Nitram母親害怕他出醜，甚至不讓其出席葬禮。至此Nitram愈來愈孤獨，曾到洛杉磯旅遊圓了跟Helen的心願，回澳後卻迷上槍械，也在百發百中之間找到滿足感。有一幕他終於買了滑浪板，嘗試衝浪，卻怎樣也不成功。拿大批現款買槍，即使沒有牌照，依然被熱情款待。Nitram一直渴望被看見、被認同，賣煙火給小學生得到歡呼聲如是，Helen愛他作伴亦然，然而仰慕的衝浪好手對他敬而遠之。除了房子裏大堆狗，他沒有任何朋友。在電視新聞看到蘇格蘭小學槍擊案，成為他行兇導火線，把十多頭狗放生後，驅車往亞瑟港的景點，在父母曾跟Helen會面的咖啡店，打開攝錄機，拿槍站起來，鏡頭也到此為止。一如前述，編導並非要還原事發經過，而是想看他怎樣走到這一步。字幕打出事發後澳洲全面修訂槍械法律，並稱慘案發生後的第12天超過64萬槍支被政府收回及銷毁，但之後沒有地區完全遵守這項管制法案。

受害者家屬反對拍攝

塔斯曼尼亞政府、受害人家屬都譴責開拍《惡的序章》，可能怕掀起傷痛，但如編劇尚恩格蘭特所言，「肇事者很快被貼上『邪惡』和『瘋狂』的標籤，因為這樣大眾會比較容易消化這些新聞。我覺得這樣很危險，因為社會大眾不會從慘劇中反思和學習。相反我會選擇仔細觀察事件的來龍去脈；我並非同情兇手，而是想進一步了解什麼原因導致一個人犯下如此罪行。我明白社會大眾不願再提及兇手名字，但遺忘很有可能令悲劇重演」。兇手原名Martin，片名就把它反過來變成Nitram，也是劇組基於同一考量。

除了編導，此片演員也應記一功；卡立蘭治鍾斯在荷李活打滾多年，終得到一展身手的機會，無論在形體（刻意微微增胖）或眼神，下了一番工夫。飾演他父母的《尋人密探組》安東尼拉佩利（Anthony LaPaglia）和《印度之路》茱迪戴維斯（Judy Davis）都是非常資深的演員，後者扮演冷中帶熱的媽媽尤其出色；飾演Helen的艾絲戴維斯（Essie Davis）是導演賈斯汀高索的太太，活躍於澳洲舞台，也演出過《權力遊戲6》及《22世紀殺人網絡2:決戰未來》等劇集及電影。

上映日期：9月1日