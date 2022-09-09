音樂路上浪費7年光陰留憾 黃凱芹認感情空白 心如止水

【明報專訊】黃凱芹將於本月17日舉行紅館演唱會，慶祝入行35周年。這35年對黃凱芹來說，雖然得多於失，但昔日年少氣盛跟經理人公司關係決裂，浪費了7年光陰，成為他音樂路上的遺憾。黃凱芹也罕有談及感情事，並以「心如止水」形容現時的感情狀况。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

相隔10年再踏紅館開演唱會，黃凱芹（Chris）表示獲知取得紅館檔期的消息時感到意外，因紅館一向很難book，早於5年前，他已想在紅館開騷，當時幾乎每個月都入紙申請，但一直不獲批，最終只能放棄。到今年，製作公司老闆丘亞葵想為他舉辦35周年演唱會，他覺得如有場地也無妨，但沒想到那麼急趕，由7月中收到通知，到正式演出只得兩個月時間準備，「幸好今次的班底，曾在去年西九騷合作，大家一拍即合，省卻不少磨合時間。而且有陳華國幫我設計服裝，他的設計出名靚，所以我無需擔心。（騷前可有操弗？）我再操就不得了，不想刻意增肌，只要套衫穿得靚便OK，平時有游水習慣，飲食方面亦一直很小心，健康為主」。

開紅館騷有少許陰影

Chris自覺今次演唱會的最大賣點就是四面台，可拉近與粉絲的距離。問到早前MIRROR演唱會發生嚴重事故，舞台設計可有受影響？他承認有調整，「最初研究舞台搭建時，都有些機關的，但MIRROR騷意外發生後，審批時間長了，很多地方都要重新改動。（可有失望？）我覺得安全至上，無論是歌手、表演者還是觀眾，最緊要都是安全，舞台靚之餘都要穩陣。我心理上亦會有少許陰影，唯有每個細節位都加倍小心」。

歌曲方面，Chris稱由於有幾十首歌都想唱，無可能每首歌都是完整版本，可能重新改編以串燒形式呈現，所以編曲上會有點新意，「總之會以最好的歌聲及最靚的舞台回饋支持多年的粉絲」。

「被雪藏到幾乎不能翻身」

回望入行35年，Chris表示得多於失，「以我這種人，可以在娛樂圈做到幕前已經好幸運，因我沒有6呎高，明星是有個明星樣，如果沒有人幫我化妝整頭，我只是普通人一個」。憑着對作曲的興趣，堅持參與每個音樂作品，推動着Chris走過35年的音樂路，但亦是這份堅持，令他當年與經理人公司關係決裂，黯然告別樂壇移民加拿大，浪費了7年光陰成為憾事，「當年我年少氣盛，堅持以自己的原則做事。那時為了做創作歌手，我轉到飛圖唱片，及後歌曲《晚秋》爆了出來，但《晚秋》是一首內地歌改編而成，經理人就想我整張碟都是翻唱歌，這跟我的音樂風格和理念完全不同，也傷及我自尊心，所以跟經理人有很大衝突。當時我被雪藏到幾乎不能翻身，這個就是我的遺憾，如果當時處理得好些，事情可能有轉彎餘地」。

不會主動追求愛情

有「情歌王子」之稱的Chris唱過不少經典情歌，在眾多作品當中，他說《漂流瓶裡的聲音》最能表達他內心的感情世界，「如歌詞所說，我就像身處南極以南，北極以北，從來都沒有人發現我的存在。就是說，如果你是個普通人，有魅力的話，別人自然會察覺到你；但如果你是公眾人物，沒有人會想跟你談情說愛。做藝人便預了有這個心理準備，表面有很多人愛戴，內心其實很孤單，但若想要真感情，是需要冒險」。Chris承認曾有人因他的歌手身分，拒絕跟他一起。至於現時的感情狀况？他以「心如止水」形容，稱已過了積極追求愛情的階段，「如果上天安排我遇到，我不抗拒，但要主動的話，我覺得自己這年紀不適合」。

想伙拍鍾嘉欣登台

不用開騷的時候，Chris在加拿大過着退休生活，「最初做些物業翻新，例如裝修、設計，令人誤會我是物業經紀，但已做了20年，夠了。現在很隨心，如香港有騷開便回來參與，以興趣的心態做事」。他稱很想與同樣在加國的鍾嘉欣一起登台，覺得對方唱歌好聽，希望之後有機會。

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