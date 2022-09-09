曉治積曼宣傳新片 真人騷男星求婚搶鏡

羅拉丹（左起）、曉治積曼及雲妮莎卻比前日出席競賽片《The Son》首映禮。（法新社）

【明報專訊】第79屆威尼斯影展接近尾聲，入圍主競賽單元的《爸爸可否不要老》導演科倫薩拉（Florian Zeller）新片《The Son》，前晚舉行首映禮，戲中主角包括「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman）、《婚姻故事》羅拉丹（Laura Dern）及《職業特工隊：叛逆之謎》雲妮莎卻比（Vanessa Kirby）齊齊亮相，跟劇組無關的真人騷男星Alessandro Basciano忽然在紅地氈下跪向女友Sophie Codegoni求婚，成功以奇招搶鏡。

《The Son》是科倫薩拉執導「家庭三部曲」的第二集，故事講述曉治積曼事業有成，舊愛羅拉丹突然帶着兒子出現，令他的生活翻天覆地。首映禮結束後，全場起立鼓掌長達10分鐘，反應相當熱烈。

《心跳500天》女星素兒狄絲查露（Zooey Deschanel）與金像影帝基斯艾費力（Casey Affleck）合演非競賽片《Dreamin' Wild》同日舉行首映禮，前者偕男友莊拿芬史葛（Jonathan Scott）亮相，並於紅地氈上咀嘴「放閃」。另外，「邦女郎」安娜迪艾瑪絲（Ana De Armas）主演競賽片《金髮夢露》（Blonde）亦將稍後登場，前日她跟拍檔艾恩布迪（Adrien Brody）分別抵達水都，為出席記者會做準備。