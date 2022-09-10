占士邦柏靈頓熊悼念英女王 《王冠》劇組停工以示尊重 劉嘉玲嘆「無法替代的損失」

【明報專訊】英女王伊利沙伯二世周四（8日）下午安詳離世，享年96歲，中外群星同悼念，包括2012年跟英女王合演倫敦奧運開幕短片的「占士邦」丹尼爾基克（Daniel Craig）、今年6月拍片慶祝英女王登基70周年的柏靈頓小熊，還有本地藝人劉嘉玲、黃秋生、黃夏蕙等分別送上最後的致敬。講述英女王一生傳奇的Netflix劇集《王冠》，製作人彼得摩根（Peter Morgan）收到死訊後隨即下令劇組停工，以示尊重。

英女王在位期間，一直表現親民，2012年跟丹尼爾基克合演倫敦奧運開幕短片便是一例。片中丹尼爾扮演占士邦，貼身保護英女王抵達開幕禮場館，她最後跳傘一幕更是經典，如今只能成為國民的集體回憶。

英女王死訊曝光後，丹尼爾發表聲明悼念：「我與其他人一樣為今日的新聞感到悲傷，我的心與王室、她所愛的人及所有愛她的人同在。她留下無與倫比的傳奇，我們將永遠懷念她。」

丹尼爾成王室首映禮常客

丹尼爾跟英國王室關係密切，早在2006年倫敦舉行《新鐵金剛智破皇家賭場》的王室首映禮上，他已跟英女王面談，其後主演《新鐵金剛：智破天凶城》、《007：鬼影帝國》及《007：生死有時》都有舉辦同類活動，2019年王儲查理斯亦曾到片場探班，並對占士邦專用座駕大表興趣，即場跟丹尼爾研究一番。

今年正值英女王登基70周年，為了與民同樂，她邀請英國經典卡通角色柏靈頓熊到白金漢宮享用下午茶，有關片段在英國廣播公司（BBC）播放成為一時佳話。昨日柏靈頓熊的官方網站亦有撰文悼念：「謝謝女王，為你付出的一切。」

《英女皇》海倫美蘭致敬

無論在公在私，英女王的生活都引起媒體興趣，Netflix劇集《王冠》第1至4季請來嘉莉霍爾（Claire Foy）及奧莉菲亞高文（Olivia Colman）分別扮演英女王的年輕和中年時代，兩人亦憑此劇同時贏得艾美獎和金球獎視后。第5季定於今年11月開播，劇組現正趕拍第6季，製作人彼得摩根昨日表示：「《王冠》是寫給英女王的情書，現在我保持沉默和尊重，暫時停止拍攝。」

英國女星海倫美蘭（Helen Mirren）憑《英女皇》首奪金像影后，她透過社交媒體上載英女王的黑白照片並留言：「我為生於伊利沙伯二世時代而感到自豪，無論她有沒有王冠，都是貴族的縮影。」

除了海倫美蘭外，前英國球星碧咸（David Beckham）夫婦、滾石樂隊主音米積加（Mick Jagger）、前披頭四成員保羅麥卡尼（Paul McCartney）、殿堂級歌手艾頓莊（Elton John）等都有撰文悼念。

英國電影學院（BAFTA）原定今日（10日）在美國比華利山某酒店舉行歡迎派對，邀請今屆艾美獎出席藝人聚餐，昨日臨時決定取消；剛揭幕的多倫多影展亦發表聲明，向英國王室成員「送上最真誠的慰問」。

羅蘭扮英女王逾60次

本地藝人方面，劉嘉玲透過社交媒體上載英女王黑白照片並留言：「致敬伊麗莎白女皇（伊利沙伯女王）。這位優秀的女性，在瞬息萬變的社會裏長治久安，她的離去是我們這個時代無法替代的損失。」另外黃秋生、趙學而、黃夏蕙和莊韻澄等也在社交媒體撰文悼念英女王。

羅蘭曾演英女王角色逾60次，由綜藝節目、劇集到廣告都有，因此獲封「御用事頭婆」，她說：「（1970年代）無綫有個電視劇，內容提到晚上12點就無節目睇，跟住就出英國國歌同英女王張相，好雍容華貴，係我第一次扮演英女王，之後陸陸續續都有人搵我扮演相同角色。」她由後生扮到老，謙稱造型神似是多得化妝、髮型與服裝人員的功勞，每次效果她都滿意。