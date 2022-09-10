「哈仔」丹尼爾域卡夫新片 多倫多贏好評

丹尼爾域卡夫（左）跟歌手兼新片編劇'Weird Al' Yankovic（右）出席首映禮，若非靠髮型化妝，很難令人相信前者在扮演後者。（法新社）

【明報專訊】威尼斯影展即將閉幕，多倫多影展緊接登場，《哈利波特》男星丹尼爾域卡夫（Daniel Radcliffe）主演傳記片《Weird: The Al Yankovic Story》前晚舉行首映禮，是他繼今年3月《失驚無神闖謎城》紐約宣傳活動後，再偕女友愛倫達克（Erin Darke）亮相，反映二人感情相當穩定。

「哈仔」飾演1980年代憑藉搞笑歌曲如《Eat It》及《Like a Surgeon》一度爆紅的男歌手'Weird Al' Yankovic，後者亦兼任此片編劇，前日亦有現身首映禮。放映完畢後，全場觀眾起立鼓掌，反應不俗。此片將於11月在影視串流平台The Roku播放。

畢彼特陪邦女郎行紅地氈

提起威尼斯影展，「邦女郎」安娜迪艾瑪絲（Ana De Armas）主演競賽片《金髮夢露》（Blonde）前日亦舉行首映禮，身為監製的畢彼特（Brad Pitt）陪她行紅地氈，輕易成為鎂光燈焦點。此片跟開幕電影《白噪音》（White Noise）、金像導演伊拿力圖（Alejandro Gonzalez Inarritu）新片《中有，部分真實的偽記事》（Bardo）同屬影視串流平台Netflix出品，齊齊角逐最高榮譽金獅獎。