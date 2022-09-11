挑戰《好聲好氣2》重拾自信 蘇韻姿想擢升做女一

【明報專訊】蘇韻姿與菲律賓演員Crisel Consunji昨日到灣仔出席時裝騷，支持設計師好友。蘇韻姿表示中秋節未能與家人度過，確有少少不開心，「特別這3年疫情，所有節日都不能跟家人過，難免感到空虛，幸有小狗陪伴」。她早前在節目《好聲好氣2》表現獲大讚，稱開心及感恩。問有否期望如陳自瑤般勝出擢升女一？她說：「個個都想做女一㗎啦！」

提到在陳凱琳主持的節目透露拍劇曾被人批評演技，令她質疑應否繼續演藝事業。蘇韻姿解釋不是被同事批評，而是被網民批評，她說：「確曾想過放棄做藝人，因為好多人不知我從外國回來，一講英文就以為我扮嘢或做作，抹煞我付出很多努力學廣東話，現在好了好多，《好聲好氣2》也給予我很多自信。」

對於陳思圻爆料曾在《開心速遞》演「細龍太」被大前輩和導演爆粗鬧。蘇韻姿表示未見過，她說：「因很少跟她同場演出，她主要跟鄭世豪演對手戲，又不會在熊家或補習社出現。」她表示各人都會有不同情緒，但未至於針對地鬧，「可能有時拍攝時間緊迫，大家說話急躁點，我覺得合作好開心，錄影廠永遠都聽到好多笑聲，如不開心，點會叫做《開心速遞》」。

產後極速收身 Crisel想追個仔

Crisel Consunji三個月前誕下B女已極速收身，她透露有計劃再生多個，希望追個仔，她說：「或者會等B女兩歲大先，所以還有很多時間準備。」

記者：林祖傑