憶飛鵝山大宅火災學識斷捨離 林青霞保留小花褲「傳承三代滿載歡樂」

【明報專訊】林青霞於飛鵝山安達臣道的獨立屋在7月發生3級火，當時林青霞與家人身在外地，現場見18名傭人抱狗逃生，無人受傷。事後林青霞只以「都好，謝謝關心」回覆。火警事發兩個月後，林青霞在雜誌的專欄，記錄獲悉火警的心情，她說：「我抱着女兒說我們應該感恩，一家大小祖孫三代都在船上，一個都不少。」大宅火災，林青霞透露女兒邢言愛為失去曾穿著的校服哭了。

最近林青霞在《南方周末》的專欄提及大宅失火事件，當時她跟家人身在印尼並在船上，在7月7日的晚上10時許，她在感受海風，突見女兒邢愛林拿着電話邊行邊講並在哭泣，女兒給她看電話的畫面是鮮紅的烈火和滾滾濃煙從木頭屋角燃燒着，看見他們的大屋。青霞形容自己念頭一轉，抱着女兒說該感恩，他們祖孫三代也在船上。後來知道屋裏工人安然無恙，更鬆了一口氣。

「身外物不需這麼多」

林青霞7月中由印尼返港並到酒店檢疫隔離，她稱大火沒有燒到她的房間，房裏最多就是衣服和書，這些東西都搬來了她的「半山書房」（另一居所）。她離開酒店，司機接她到「半山書房」，她形容屋內堆滿物件，幾乎成災了，自己也被嚇倒，沒想到有這麼多衣服。施南生告訴她會將兩年沒穿的衣服送出，接收的人會開心。林青霞也因此實行斷捨離，她說：「這次最大的感受是身外物真的不需要這麼多，佛家說得有道理，人總是需要的少、想要的多。」她就叫秘書、管家及朋友到家中將那些衣服、鞋子、手袋拿走，個個歡天喜地拖着一袋袋裝滿衣服的紅白藍膠袋離開。兩三日便清理了堆滿客廳的衣物。

女兒言愛失校服痛哭

林青霞珍視的是一條有30多年歷史的「小花褲」，她想不到因為火警後清理物件，再重現眼前。她撰文介紹「小花褲」是當年在台北生活時穿著，價錢很便宜，婚後誕下第一個女兒時，她的母親由台灣到港探望，並帶來親手改小了的小花褲，好讓孫女能穿下。這條花褲先後給青霞的大女與二女穿著，她們長大了便收藏着。20多年後，繼女邢嘉倩生了孩子，她將小花褲給外孫女穿著。她稱這小花褲是女兒與孫女曾穿著，盛載着歡樂氣氛。兩年前邢嘉倩將小花褲交回給林青霞，幸好沒有被今次大火燒掉，她隨即清潔與收藏，待女兒愛林和言愛生了孩子可以穿著。她也想起已故母親，穿越30多年的小花褲，是青霞母親一針一線的情意，延綿不絕，傳承到了第四代。她又透露女兒言愛由4歲到高中的校服也收藏起，因火警失了校服令她痛哭，再名貴的衣服也比不上有紀念價值的衣服。

娛樂組