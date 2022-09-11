【開箱】《到此一遊》 正義由誰定錯對？

曉邦納威利扮演退休法官海克特，他的地下室埋藏不可告人秘密，同時也埋葬了他的人性。

【明報專訊】2016年上映的荷李活驚慄片《禁室殺戮》，製作費不過1000萬美元（約7800萬港元），憑藉出色劇本和創意，結果票房大賣，全球收逾1.57億美元（約12.2億港元），成為刀仔鋸大樹的最佳示範之一。影視串流平台Netflix新片《到此一遊》（I Came By）於8月31日上架，角色設定跟《禁》片大同小異，截至9月4日為止，迅即登上Netflix全球英語電影收視榜季軍，是否代表兩片質素相若？

《闇影之下》導演新作

憑《闇影之下》贏得「英國奧斯卡」BAFTA最佳新晉英國導演獎的巴巴克安維里（Babak Anvari），自編自導新作《到此一遊》繼續由Netflix發行，並請來《唐頓莊園》男星曉邦納威利（Hugh Bonneville）、《1917逆戰救兵》佐治麥基（George MacKay）和《異世奇人》佩瑟爾艾斯葛（Percelle Ascott）合演。故事講述兩名英國年輕人托比（佐治麥基飾）和小賈（佩瑟爾艾斯葛飾），經常擅闖富豪居所，留下「到此一遊」塗鴉，作為對資本主義世界的抗爭。其後二人因某事而分道揚鑣，托比獨自行動，闖入退休法官海克特（曉邦納威利飾）寓所，意外揭開地下室的秘密，結果招致殺身之禍。

單看《到此一遊》大綱，不難令觀眾以為它只是一齣尋常的犯罪電影，加上故事中段節奏拖拖拉拉，尤其托比失蹤後，其母尼莉暗中調查海克特，過程冗長沉悶，難免影響觀感。全靠曉邦納威利扮演退休法官海克特，把角色的陰沉老練、城府極深等特徵，發揮得淋漓盡致，看罷令人不寒而慄，搶回不少分數。

劇本帶反建制味道

海克特角色跟史提芬朗（Stephen Lang）在《禁室殺戮》系列扮演的失明退役老兵頗為相似，都以自衛作藉口，好讓他把入侵者逐一擊斃，滿足血腥殺性。相比之下，海克特更像衣冠禽獸，高尚職業和中產打扮，跟變態的性格形成強烈對比，令人聯想起《蝙蝠俠：黑夜之神》阿朗艾克（Aaron Eckhart）扮演的奸角「雙面人」，日間是正義化身，晚上變成殺人狂魔。不過，編劇有意為他「洗白」，電影花上不少篇幅講述海克特的成長經歷，包括童年時目睹父親跟男僕出軌，母親憤而自殺，導致他的性格扭曲，好讓殺人動機合理化。

此片另一特色，是劇本充斥反建制味道，托比本身就是一名反社會主義者，他見到海克特家中收藏象牙藝術品，怒斥對方知法犯法，且一口咬定他崇尚帝國主義，但對於自己擅闖民居並胡亂塗鴉的非法行為卻隻字不提。另外，托比發現海克特地下密室的秘密後，內心幾經掙扎，但為伸張正義，最終決定報警，卻因警員疏忽，加上海克特以特權階級身分施壓，警方只能無功而還，托比見狀即忍不住破口大罵：「你們這些沒骨氣的豬！」清楚反映他的政治取向和偏激態度。

又例如開場一幕，托比在鐵路月台目睹一名穿西裝的乘客，對在場行乞女子露出鄙視神情，剛好月台廣播，呼籲乘客切勿施捨，變相鼓勵行乞，托比聞言大怒，決定向西裝客小懲大戒。由此可見，托比信奉的所謂正義，某程度上跟法律背道而馳；海克特曾任法官，退休後仍積極參與推動種族和階級平權的運動，暗地卻把「獵物」禁錮，甚至殘殺，令他的所謂「正義」更覺可恥。