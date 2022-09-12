程仁富操肌唱歌大挑戰 麗英跳舞唔掂曾抑鬱爆喊

廖啓智二仔廖文信在「小薯茄」擔任製作人，媽媽陳敏兒（右）和哥哥廖文哲（左）前晚亦有捧場。（攝影：鍾偉茵）

【明報專訊】網上頻道「小薯茄」成立6周年，於旺角麥花臣場館演出5場《IT'S PARTY TIME！》舞台劇；前晚第2場適逢中秋節，成員程仁富與關浩傑（阿J）齊除衫曬胸肌，再聯同鄧麗英、蔡曉童、吳冰、姚澤汶（肥蚊）及朱柏熹（朱Mic）及導演高江凌（高Ling）載歌載舞；馮允謙（Jay）與洪嘉豪擔任嘉賓，陳敏兒與大仔廖文哲亦到場，力撐擔任幕後製作人的二仔廖文信。

洪嘉豪在遊戲環節示範用黐脷筋腔調演繹《污糟兒》兒歌版，又整蠱麗英：「誰是《東京一轉》原唱者？」麗英飈高音以歌劇形式唱出歌曲，並說：「首歌是我的！」全場拍掌。麗英反嘲洪嘉豪將歌名讀錯，「你首《掉進海的眼淚》，個掉字讀「調」音。」洪嘉豪笑稱知錯，因有不少網友留言指教。

Jay唱新歌《給缺席的人唱首歌》前，自認悶人只懂寫歌，不懂搞氣氛，麗英幫口說：「見到你來就開心，好似發緊夢。我出條IQ題畀你估，麥花臣打緊風，颱風名字叫什麼？」他笑說：「叫Jay Fung嗎？」

麗英騷後受訪自爆騷前曾抑鬱爆喊，「我跟不上跳舞進度，不知點算好，回家邊喊邊練舞」。程仁富稱為演出操肌和唱歌，是大挑戰，「加插我跟阿J除衫一幕，臨急臨忙要戒口和健身加操，仲要在短時間內練合唱」。朱Mic只得幾天學打鼓，擔心表演失準。高Ling特意請老師糾正咬字問題。肥蚊指一天演兩場，體能負荷大，不停流汗和喘氣。吳冰續說：「這個騷所有事情都好困難，估不到最後都能完成。」阿J稱見到觀眾反應熱烈，辛苦都值得。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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