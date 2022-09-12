羅毓儀拍戲無底線 不介意內衣褲上陣 陳煒中秋下廚𧨾未來老爺奶奶

【明報專訊】陳煒、陳敏之、江嘉敏及羅毓儀等昨日中秋節「追月」到赤柱宣傳新劇《黯夜守護者》；本月底結婚的陳煒一向廚藝了得，中秋節親自下廚煮花膠、海參給未來老爺、奶奶品嘗。她婚禮前後都忙於拍攝劇集及節目，未婚夫陳國強醫生體諒，她亦計劃未來會多放時間在家。羅毓儀劇中角色具挑戰性，她表示為拍戲沒有定下底線，若劇情需要只穿內衣上陣都不介意。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

陳煒（煒哥）本月底與陳國強醫生結婚，前日中秋節，她透露與未婚夫及未來老爺、奶奶在家吃飯慶祝，她親自下廚炮製海參、花膠和鵝掌給大家享用，「我手勢當然無問題，但事前準備了好幾天，我還留了一些送去給Kent哥（鄭則仕）品嘗」。

月底婚期在即，但煒哥日內便要為邵氏新戲開工，同時也要拍攝無綫台慶飲食節目《黃金盛宴》，會否擔心不夠時間準備婚宴？她說：「這個不用我操勞，而且日子已定好，稍後再公布，都是簡單為主，我現在準備減肥。（為穿婚紗準備？）都會跟賓客拍張照。」

煒哥婚禮前後都要開工，另一半未有投訴，未婚夫也要看診。不過完成現時工作後，她會放多些時間在屋企。至於二人婚後可有計劃外遊？煒哥表示暫未有，因隔離需要部署，若去旅行則希望跟一班朋友一起去。

羅稱屍袋似平價睡袋

羅毓儀在活動上瞓地重演《黯夜守護者》中遭強姦及被殺棄屍於後巷一幕，並獲粉絲前來撐場；她表示很感謝大家，因為天氣很熱。她說此劇是她訓練班畢業後首個重戲分兼具挑戰性角色，所以都豁出去，亦花了很多心機準備，拍攝前一晚還壓力大到睡不着，幸好最後出來的表現自己都滿意。

羅毓儀最開心觀眾的迴響都很正面，很多人說看到這個細路女這樣死了覺得很心痛，騙到觀眾的眼淚。談到為了角色要睡屍袋，羅毓儀笑言問過工作人員是全新乾淨的，不是二手就沒問題，感覺跟睡平價睡袋相似。她坦言只要符合電視尺度，為拍戲可無底線演出，之前亦試過拍牀戲及性感打扮，若劇情需要，只穿內衣上陣也不介意，只要做足安全措施便可以。

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