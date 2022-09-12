古天樂本參演《飯戲攻心》介入王菀之戀情

【明報專訊】古天樂監製及主演的新片《明日戰記》港澳票房已破5000萬，另一黃子華主演的港產片《飯戲攻心》，上映5天票房亦破千萬。兩片演員古天樂、姜皓文、胡子彤、王菀之、林明禎等前日聯合到戲院謝票，發揮港產片團結力量。古天樂亦是《飯戲攻心》投資者，原本他在《飯》片有重要角色，以情人身分介入王菀之與陳湛文的感情，但因檔期問題未能參演，只能在戲中彩蛋續情緣。王菀之被問在古天樂與陳湛文之間二選一會如何選擇？她凝望着古天樂笑說：「好彩你話我係以豬豬（片中角色）身分來揀，本人答案就呼之欲出，但如果豬豬答可能會話諗吓先！」

王菀之與林明禎渴望有機會與古天樂在電影合作，司儀稱林明禎害羞於是代她問，古天樂笑說：「如果《明日戰記》開續集就正啦！有她們兩個，一隻窮奇，一隻刑天。」林明禎以廣東話在場呼籲：「大家記住睇完《明日戰記》之後，帶你的家人、朋友去睇《飯戲攻心》。」

有觀眾問古天樂下一部上太空的電影何時推出？他認真回應：「上太空的那部電影《天梯》正籌備中，但不會很快。（是否要3年？）差不多，但應該唔使咁耐。」

娛樂組

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com