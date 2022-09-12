告別《奇兵》系列 80歲夏里遜福「童星」關繼威敘舊

夏里遜福（左）與關繼威（右）38年前曾合演《魔域奇兵》，兩人在D23粉絲大會各宣傳迪士尼新戲，偶然碰頭立即合照，不少影迷更找回當年兩人在《魔》片的合照（圓圖）作對比。

【明報專訊】迪士尼D23粉絲大會前日第2天舉行，現年80歲夏里遜福（Harrison Ford）與《邋遢女郎》菲比布烈治（Phoebe Waller-Bridge）及《盧根》導演占士曼高（James Mangold）宣傳明年6月上映的《奪寶奇兵5》，除放映片段給粉絲欣賞，並宣布這將是他最後一次演出《奇兵》系列。夏里遜福在場館亦巧遇當年拍攝《奇兵》系列第2集《魔域奇兵》的關繼威，兩人興奮合照，後者把照片上傳到社交網，稱是相隔38年再與「鍾斯」教授碰頭。關繼威童星出身，在《魔》片扮演孤兒，隨夏里遜福飾演的考古學教授鍾斯一起往冒險。關繼威在《奇異女俠玩救宇宙》扮演楊紫瓊的丈夫，近日再次受到矚目，並獲邀參演Disney+劇集《洛基2》。

Marvel電影宇宙（MCU）第5階段電影《Thunderbolts》由《我的機械人老友》積舒利亞（Jake Schreier）執導，昨日在D23粉絲大會宣布演出陣容包括《黑寡婦》科倫絲佩芝（Florence Pugh）、《怪奇物語》大衛夏巴（David Harbour）、「寒冬戰士」沙巴遜史丹（Sebastian Stan）及「邦女郎」奧嘉古莉寧高（Olga Kurylenko）等，並安排在2024年7月上映。另一方面，今年12月上映的《阿凡達：水之道》前日放映了最新片段；「Marvel隊長」貝兒娜森（Brie Larson）亦率領Ms. Marvel伊曼維拉尼（Iman Vellani）等演員到場，公開新片《The Marvels》的首條預告片。