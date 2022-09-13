下月放悠長假期暫別樂壇 李幸倪會粉絲感動眼濕濕

【明報專訊】李幸倪（Gin Lee）昨日以性感連身裙打扮出席新碟簽唱會，吸引逾百粉絲和市民圍觀，場面熱鬧。感動得眼濕濕的Gin Lee表示因疫情關係，久未跟粉絲聚會，今次亦是她滿約環球唱片前最後的宣傳活動，能夠再走近眾群感受歡迎聲，非常開心和珍惜，讓她留下美好回憶。

設宴慰勞數十同事

Gin Lee受訪時表示，跟環球唱片結束8年合作關係，如一個章節完結，很不捨一班同事，她說：「我近排好感性，日前坐車時，想到好多事轉變了，很不捨得，突然喊了出來。我打算待完成《聲夢傳奇2》節目錄影，會安排慰勞宴請數十公司同事食飯。」

Gin Lee期待10月展開悠長假期，最近已開始執行李，準備返馬來西亞老家探訪親友。是否帶男友見家長辦婚事？她笑住否認：「我一個人回去。（為何不帶男友，感情生變？）不是，一切都好好。入行十幾年都未放過大假，而且疫情爆至今都未曾回家，我想趁這個機會休息、回去見家人、過新加坡探朋友、周圍遊車河吃美食及創作歌曲，做些近幾年沒有做的事，可能會放兩三個月假。」

研究自組工作室

至於年尾舉行的樂壇頒獎禮，Gin Lee稱沒有安排，但會透過社交平台跟粉絲保持接觸，「放假未必會經常睇電話，不過我會到社交平台分享美食和經歷，讓粉絲知道我安全的」。談到未來發展，她透露接獲幾間公司傾合作，也會研究自組工作室，她說：「希望找到理念一致、在音樂上有商量的團隊合作。」

記者：鍾一虹