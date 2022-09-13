10月開騷獨霸舞台 張繼聰要謝安琪留守後台做阿四

【明報專訊】張繼聰相隔7年再開個人演唱會，講明不預太太謝安琪（Kay）上台，笑言要她做「阿四」，在後台執頭執尾，不怕惹太太不滿被扭耳仔，因他們結婚15年，感情有增無減。張繼聰常保持拍拖追求Kay的心態，兼且做到互相體諒，但太太付出和犧牲更多，令他有點內疚。他稱人到中年仍不放棄，最近推出自家品牌服裝，希望帶領潮流，鼓勵中佬可以貪靚，人生繼續有希望。

記者︰鍾一虹

攝影︰劉永銳

張繼聰（阿聰）將於10月假麥花臣場館舉行《Welcome to Route 37演唱會》。為了今次演出，阿聰找老師重新學唱歌，還拉埋太太Kay同行。他說︰「以前有迷思，知道唱歌要用丹田運氣，聽就好容易，實質要靠自己揣摩。現在科技發達，原來已有一套教材傳授，運用身體不同肌肉去掌握發出每粒高低音，所以要與時並進。要唱近30首歌，擔心聲帶勞損，懂唱歌就等於保養到把聲。」他透露會彈電子結他，加入復古風格，並在場外擺放珍藏的電單車供打卡。

邊唱邊歎咖啡 除衫要加錢

舞台設計方面，會有梳化、水吧及露營餐車的佈置，阿聰希望寫意地邊唱邊歎咖啡，笑稱已不是年輕偶像，歌迷亦並非年輕人，所以形式上不太瘋狂，他笑說︰「不想他們不停尖叫，會搞出人命。」問到時會否跳舞兼騷肌？他說︰「我都無MIRROR咁勁，跳來幹什麼。我亦過了騷肌之齡，現在要我除衫表演要加錢。不過我一直有健身，為了著衫有型啲。」

創立服裝品牌為中佬打氣

42歲阿聰稱人到中年，要展示另一種情感，開闢中佬路線，最近創立自家服裝品牌Petrolhead走復古風，他說︰「打造該服裝品牌，目的是為中年人打氣，叫他們不要放棄自己，每個階段都可以追求夢想，因見到有些男士不修邊幅，出街著短褲、踢拖，不將自己放在第一位，只掛住照顧小朋友，像沒有希望。其實人生下半場也可以好好享受，不可以這樣，要有人生態度，享受生活。」問他可有中年危機？他稱慶幸沒有，始終在娛樂圈工作，要經常出席活動，接觸很多人，不可以求其，加上熱愛運動，保持體能，自誇狀態還好。他說︰「男人40歲才開始，有歷練才有味道，懂得收放自如，隨遇而安。」

內疚付出不夠太太多

阿聰表示現在生活美滿又幸福，有太太和子女相伴，一起分享生活上的喜與樂。又稱與太太Kay由拍拖至今已攜手共度15個年頭，彼此都努力維繫，感情有增無減，他笑說︰「我現在仍追緊她，婚姻是一門學問，要互相體諒，太太比我犧牲更多，她好勁，事業、家庭及生意都做得好好，我也跟她學習，有時都覺得自己付出不夠多，有點內疚。」

拒夫妻檔 除非拍災難片

提到Kay十分寵他，為他在家中設健身室？阿聰解釋因疫情期間健身室關閉，未能做運動很沮喪，Kay有見及此，為他添置健身器材，又可減低感染風險。他說︰「不過，Kay都很幸福，我所有收入都上繳給她。（會否邀太太同台合唱？）不會，我想獨霸舞台，連嘉賓也沒有，不過拍戲認識很多新朋友，如MIRROR、ERROR及試當真成員都話來捧場。（會否與Kay合演電影？）夫妻檔好難，擔心難以投入又無說服力，除非拍災難片，一起經歷生死！」

髮型︰Jobbylee@Leighton Aveda

服裝︰Petrolhead

化妝︰PinkyKu、Jessie Chan@Jc CML

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