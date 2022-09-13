【開箱】《飯氣攻心》 30年舊歌 展現一屋6人各懷心事

《還是覺得你最好》音樂在片中響起，林明禎（左圖）和王菀之（右圖）等角色各以不同的心情哼唱，是頗有趣的一幕。

【明報專訊】昨日本欄提到《飯氣攻心》的對白寫得不錯，但依然有離地和生硬之處，尤其尾聲部分，並發生在黃子華身上。這固然跟整體格調在喜劇和溫情戲之間有點搖擺不定有關。黃子華不缺喜感，但過分字正腔圓的舞台劇調子，在大銀幕看有時就會覺得生活感不足。人物塑造不夠深刻可能也有關，譬如為何他會這麼深愛鄧麗欣以致念念不忘，好像都沒有提及。兩人透過短訊分手，不過言辭間的誤會，又是否太過兒戲？

林明禎充滿魅力

黃子華落力演，反突出跟他很多對手戲的林明禎本色演技，看得更舒服自然。在《救殭清道夫》和《一秒拳王》她也許只是花瓶，今次演阿Meow卻是多了發揮的花瓶。林明禎甜美面孔、魔鬼身材，加上半鹹淡廣東話，充滿個人魅力。她送眼鏡給黃子華的一幕，揭露對方有色盲隱疾，心如明鏡透過閃亮眼神展現，叫人眼前一亮，不知道這場戲多少是導演指導抑或她個人揣摩，黃子華的激動落淚反顯得尷尬，也讓人發現林明禎不止一張漂亮面孔。

同樣情形也出現在鄧麗欣身上，演神經質女人可以好盡，特別是張繼聰被油壓牀夾傷一幕；夾在新歡舊愛之間的迷惘、不安與焦躁，鄧麗欣似乎在角色掌握方面比前又邁進一步，唯獨片中妝容稍重手減了分。王菀之保持水準，其喜劇節奏，也許是現今香港同齡女星中最好的一個。男角方面，陳湛文演出準確，但沉迷電競的三佬角色，四眼毒男造型，也許《IT狗》較早播出，印象過深，現在感覺分別不大。張繼聰礙於角色，發揮亦有限，或者同樣問題出在人物描寫不夠深刻的緣故。

張學友大熱作 改編日本歌

張繼聰為此片翻唱了張學友的《還是覺得你最好》，該歌在片中響起時，頗有神采，講述三兄弟住處樓上經營party room，經常因為不絕聲浪不勝其擾。某夜三兄弟和伴侶都在屋內，卻各懷心事，樓上響起《還》歌音樂，各人不期然哼起來，比起幾餐同枱食飯卻口是心非的場面，這段哼歌戲反而最有感覺，音樂完勝語言的一個例子。

片中最大戲劇衝突來自大哥二佬同愛一女，黃子華先與鄧麗欣拍拖，其時張繼聰已暗戀後者；到兩人因誤會分開，多年後鄧轉投二佬懷抱，黃子華放不下舊愛，以及對是否賣樓跟弟弟意見迥異，才會造成後來衝突的高潮戲。片中還訴說兄弟倆沒血緣，家如何成家，都在叉燒、菜餚與幾頓飯之間各持理據。《還是覺得你最好》開首兩句歌詞這樣唱的：「即使你離開，我熱情未改，這漫長夜裏，誰人是你所愛。」那可以是對已離別情人的歌曲，也可以宏觀看待一個家庭，甚至一個城市，譬如「但我不懂說將來，但我靜待你歸來」、「就算春風秋雨中，共你願望已不同，還是有點故夢想傾吐」；應否對號入座，不同人自有不同想法。

估計片中起用《還是覺得你最好》是編導陳詠燊的主意；此歌收錄在1992年底張學友《愛花火》大碟，當年大熱，今天四五十歲中年人應該很熟悉，該歌面世距今剛好30年。此歌其實改編自日本組合米米Club的《我愛你》，是富士電視台月九劇《難得友情人》主題曲，亦是1980年代偶像歌手中森明菜為情自殺未遂後復出主演的首部日劇，久休的中森明菜早前宣布復出，冥冥中主宰還是巧合？對大部分華人而言，「我愛你」難啓齒，但當中濃情，往往展現在一餐飯之間，片中用這首歌，很有點意思。