《毒癮女孩》辛蒂雅兩封視后最年輕女星 《魷魚遊戲》李政宰膺首名韓裔視帝

【明報專訊】第74屆艾美獎頒獎禮香港時間昨早舉行，賽前獲14項提名的Netflix韓劇《魷魚遊戲》成為焦點，結果李政宰及黃東赫分別捧走戲劇組最佳男主角及導演獎，前者更成史上首名韓裔視帝，並且首次以非英語劇在艾美獎奏凱。《毒癮女孩》辛蒂雅（Zendaya）繼兩年前成為艾美獎史上最年輕視后，現年26歲的她昨日再度贏得戲劇最佳女主角，成為兩奪此獎的最年輕得主。

《魷魚遊戲》去年9月Netflix上架，首28天錄得16.5億觀看小時，成為該平台歷來最高收視節目，紀錄維持至今，《魷》劇亦接連揚威美國金球獎等頒獎禮，並於今年6月宣布開拍續集。李政宰劇中扮演456號玩家，在致命遊戲中爭奪巨額獎金，先後贏得美國演員公會及廣播界影評人協會最佳男主角。他又將會參演《星戰》外傳劇集《The Acolyte》，正式進軍荷李活。

李政宰罕與富家女友現身

李政宰與韓國大象集團名譽總裁林昌旭長女林世玲拍拖多年，後者亦是三星集團實際掌舵人、三星電子副會長李在鎔的前妻，昨日兩人罕有以情侶姿態踏上紅地氈。李政宰跟劇中扮演脫北者的鄭浩妍擔任頒獎嘉賓，並重演劇中「一二三木頭人」片段。李政宰其後擊敗《傳媒家族繼承人》拜恩葛斯（Brian Cox）和謝洛美史壯（Jeremy Strong）等對手在戲劇組稱帝，雖然有網民替《絕命律師》卜奧登卻（Bob Odenkirk）落敗感不平，但李政宰還是刷新了紀錄，成為首名憑非英語劇贏最佳男主角的韓裔演員。李政宰感謝上天、艾美獎大會、Netflix及導演黃東赫，並稱讚後者優秀獨特的視覺及劇本，「我要與正在韓國看（頒獎禮）的民眾、朋友、家人及影迷分享這份喜悅」。贏得最佳導演的黃東赫則表示得到許多人幫助，才能寫下新的歷史，「我認為這不是我獨力完成的，是我們一起創造的，希望這不是非英語劇最後一次獲獎，也希望這不是我最後一次獲獎」。黃東赫稱期望《魷魚遊戲》續集也能角逐艾美獎。

戲劇最佳女主角方面，辛蒂雅繼2020年憑《毒癮女孩》成為艾美獎史上最年輕視后，今年擊敗《獨行殺姬》吳珊卓（Sandra Oh）和祖迪高瑪（Jodie Comer）等勁敵，再度贏得最佳女主角，成為史上兩度封視后的最年輕女演員。辛蒂雅多謝《毒》劇台前幕後，「我最大願望是希望《毒癮女孩》能幫人治癒，我亦要感謝每一個願意跟我分享他們經歷的人。」辛蒂雅劇中扮演高中生Rue，喪父後於毒海中掙扎，無論跟家人、同學及女友都發生連串衝突。

《傳媒家族繼承人》奪最佳劇集

《傳媒家族繼承人》在戲劇組贏得最佳劇集獎，劇中扮演傳媒大亨女婿Tom的馬修麥菲頓（Matthew Macfadyen），亦捧走最佳男配角，贏得演藝生涯中首個艾美獎。憑《傳》劇贏得最佳導演及劇本殊榮的謝斯岩士堂（Jesse Armstrong）致謝時，更向新英王查理斯三世「抽水」，稱「這真是繼承者的重要一周」，意指查理斯亦繼承了王位，他打趣說：「不過顯然我們勝出，比查理斯要經過更多投票程序。」

另一方面，茱莉亞嘉納（Julia Garner）憑《黑錢勝地》贏得戲劇組最佳女配角，亦是她以《黑》劇第三度獲該獎。《黑錢勝地》和《魷魚遊戲》雖然是Netflix劇集，但以數量計，HBO及HBO Max遠遠抛離對手，兩平台的《傳媒家族繼承人》、《毒癮女孩》、《白蓮會》、《職業槍手》等合共贏得38個艾美獎，比去年多出1倍。

（第74屆艾美獎頒獎禮）