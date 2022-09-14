【開箱】《睡魔》 夢境世界之王 化身奪寶奇兵

【明報專訊】《鐵達尼號》金像導演占士金馬倫（James Cameron）等資深電影人對超級英雄片嗤之以鼻，狠批有特技欠內涵；凡事總有例外，改編自DC漫畫的《保衛奇俠》曾獲影評人大讚其政治隱喻獨到而辛辣，8月上架即登影視串流平台Netflix英語節目收視冠軍的《睡魔》（The Sandman），則以刻劃人性透徹見稱，影評網站爛番茄更給87%好評。

「夢之王」解除咒語

改編同名DC漫畫的《睡魔》，跟去年《沙丘瀚戰》同被形容為「最難改編的漫畫」，結果先後拍成影視作品，口碑亦及格以上，可見特技固然重要，保留劇情精髓才是正題。《睡魔》請來漫畫原作者Neil Gaiman編劇，《情迷祖莉亞》英國男星湯史杜烈治（Tom Sturridge）扮演男主角「夢之王」摩耳甫斯，造型跟足原著，氣質入型入格。

《睡魔》講述20世紀初，掌管夢境世界的摩耳甫斯（湯史杜烈治飾）誤遭人類禁錮，經歷百年孤寂，終解除咒語，重返夢境世界，卻已分崩離析。為收復領土，「夢之王」必須奪回百年前遭邪教徒搶走的3件法器：沙袋、面罩和紅寶石，當他踏入現實世界，發現人性可怕遠超想像，令到築「夢」路途凶險難行。

摩耳甫斯先後從驅魔人「約翰娜康斯坦丁」（珍娜高曼飾）及地獄之王「路西法」（桂杜蓮姬絲蒂飾）手中，奪回沙袋和面罩，但面對《哈利波特》男星大衛杜里斯（David Thewlis）扮演偷走紅寶石的奸角約翰迪伊，則困難重重，後者為了刺破人類的虛偽，更不惜大開殺戒。例如在第4集約翰對素未謀面的黑人女子說：「人類喜歡說謊，因為人性本來就是自私。」為了證明自己觀點正確，約翰在第5集取得紅寶石後，偶然進入餐廳，目睹店內顧客跟侍應為了生活和生存，都撒了不同程度的謊言。直至約翰使用紅寶石的魔力，各人終於撕開自己的假面具，然而在真相比謊言更醜陋的現實世界裏，坦白只會摧毀一切關係。

《睡魔》的世界觀極為龐大，單是摩耳甫斯的「無盡」家族成員便有7人，而且全以「D」字命名，除了「夢之王」（Dream）外，還有姊姊「死亡」（Death）、妹妹「欲望」（Desire）和「絕望」（Despair）等，各自擁有不同異能，掌管不同空間。故事不單跨越現實與夢境，更涉及神魔甚至DC超級英雄宇宙，例如在第2集出場的該隱和亞伯，不難令人聯想起《聖經》故事提及亞當與夏娃的兒子，但二人同時亦是DC漫畫《神秘屋》的舊角色；一直在摩耳甫斯身邊的圖書館管理員露西安，也曾在其他漫畫登場。

製作費高恐難拍續集

奸角約翰更大有來頭，他在《正義聯盟》漫畫中，曾以「天命博士」姿態出場，最後被關在蝙蝠俠所在葛咸城的阿卡漢精神病院；另外「地獄之王」路西法、「驅魔人」約翰娜康斯坦丁等，都是DC漫畫世界的重要角色，但因版權問題，加上原作者Neil Gaiman不欲此劇跟超級英雄片掛鈎，唯有把部分角色名字甚至性別修改，掩人耳目。

《睡魔》首季共分11集，根本難以概括整套漫畫的龐大世界觀，更精彩的故事還在後頭，而且片尾明顯留下伏筆。問題是隨着華納電影公司行政總裁大衛扎斯拉夫（David Zaslav）新官上場，為制定「DC電影宇宙」10年發展藍圖而大刀闊斧，腰斬超級英雄片《蝙蝠女》只是第一步，據報《睡魔》製作費超高，能否開拍第二季？恐怕難以樂觀。在商業世界面前，人性從來不值一文。