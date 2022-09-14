陳瀅投訴拍劇被方力申大力打 陳凱琳擔心確診佳麗欠狀態

【明報專訊】陳瀅及陳凱琳昨日出席內衣品牌活動，兩人均以外套遮掩身穿的性感內衣配以黑絲襪，陳瀅表示平時所穿的內衣都以簡單為主，不過就十分喜歡絲襪，由淺至深色擺滿家中櫃桶，稱雖然喜歡穿黑絲，但絕不是用來誘惑別人，只覺得有型，亦沒有收過異性送性感內衣。

陳瀅表示最鍾意收花，認為是最實際。提到與她傳緋聞的方力申曾送花，是否知她心意？她說：「送過一枝玫瑰啫！我鍾意牡丹。」她透露嬲了方力申，因拍無綫劇《美麗戰場》要被對方打，還NG了很多次，她說：「佢打女仔呀！雖然劇情要打，但佢打得好大力，又大力將我掟開，令我條裙飛起露出打底褲，十分尷尬，真係有點不開心，幸導演很好，立即刪了這條片。」

陳凱琳表示出門前已讓老公鄭嘉穎過目，過到關才出門。她稱本身極少性感內衣，不過都有少少看門口，都是老公送的。現時跟小朋友去公園玩，都是以舒適的衣服為主。

對於傳今屆港姐有佳麗鬧不和，陳凱琳表示沒留意，但知道有佳麗早前確診新冠病毒，很擔心這班小師妹，她說：「驚影響到她們之後的狀態，聽聞好番都會比之前無咁精神，又容易攰、抵抗力差，若為keep fit不吃東西上台，更擔心她們會暈，加上今年還要在紅館咁大個台舉行決賽，聽到都驚。」

記者：林祖傑