陪接新娘搶利市 貪玩戴龍鳳鈪 AK唱《感激我遇見》賀胞兄結婚

AK在胞兄的婚宴上獻唱鄭伊健金曲《感激我遇見》，向兄嫂送祝福。（網上圖片）

AK（左起）貪玩戴上龍鳳鈪，跟新婚的大哥大嫂及胞弟合照。（網上圖片）

【明報專訊】男團MIRROR自7月28日發生紅館演唱會墜屏意外後，12子停工兩個月調整心情，生活相當低調，部分成員間中會更新社交網，但未有多透露近况。副隊長江生（Anson Kong、AK）近日較多露面，日前他幫手為胞兄的日式拉麵店私人聚會打點，前日胞兄結婚，他跟兄弟團接新娘，還在婚宴上獻唱鄭伊健金曲《感激我遇見》向兄嫂送上祝福。

娛樂組

MIRROR成員目前處於休息狀態，最快10月復工。AK近日家有喜事，胞兄Ambrose和女友Jacky前日拉埋天窗，AK擔任兄弟團。他在社交網限時動態貼了「囍」字，並寫上「Congratulations大哥大嫂」字句。

賓客大叫encore兼集郵

網上有接新娘及婚宴的照片及視頻，見AK穿藍色恤衫襯黑色吊帶及白西褲，帶領其他兄弟，陪哥哥接新娘及搶利市，兄弟們還接受姊妹團挑戰踩石春板。AK鬧着玩戴上龍鳳鈪，跟阿嫂齊騷金器。相中除他與兄嫂外，還有AK的胞弟也合照。婚宴上，AK跟兄嫂齊站在台上，他唱鄭伊健金曲《感激我遇見》祝賀，掀起婚宴高潮。AK唱畢，跟兄嫂擁抱，畫面溫馨。此時台下賓客大叫encore，AK搞笑說：「好喇！食雞！多謝大家！」AK受賓客歡迎，紛紛要求跟他合照。

AK胞兄主理的日式拉麵店日前舉行開張儀式，AK低調到場支持，逗留一會，趁營業時間未開始便離開。之後麵店有私人聚會，AK再次現身幫手打點，身穿自家品牌的新款T恤撐場，並幫手招呼朋友。

盧瀚霆呂爵安上載新相

MIRROR隊長楊樂文（Lokman）日前亦有私下露面，在中秋節當天跟狄易達等好友聚會，狄易達在社交網分享合照。其他成員盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）等近日有更新社交網；Anson Lo上載一張藍天白雲相，Edan昨日則分享一碗湯丸照。

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