蘇芷晴貼Mo照：非常想念 張梓峯靠積蓄生活

【明報專訊】MIRROR紅館演唱會7月28日發生嚴重事故，舞蹈員李啟言（阿Mo）與張梓峯（阿峯）被墜下巨型屏幕擊中受傷。阿Mo送院時頸部第三及第四節脊椎骨折及移位，脊髓受壓，四肢不能活動，頭及肺亦被壓傷。事件距今7星期，阿Mo仍在伊利沙伯醫院留醫，醫院發言人前日表示，阿Mo已轉往神經外科病房，情况由嚴重轉為穩定。昨日蘇芷晴（So Ching）在社交網上載男友Mo的背面照，留言「I miss u A lot（我非常想念你）」。

意外發生後，阿Mo父母由加拿大返港照顧他，So Ching亦陪伴在側；阿Mo的粉絲團「Molala」製作打氣簿，並寫上心意送祝福，交給阿Mo。

阿峯在意外中盆骨和腰部被壓傷，出院後仍要接受治療；對於主辦方MakerVille向傳媒表示會給阿峯提供醫療及生活協助，曾為幼稚園校監的呂詩慧前晚在facebook代阿峯發聲明，表示意外後阿峯的生活開支主要來自其積蓄，李澤楷並沒有跟阿峯溝通或見面。

消息稱待兩舞者情况穩定再錄口供

另外，昨日有消息稱警方將會待阿Mo與阿峯情况穩定後安排錄取口供。至於意外發生時在台上演出的盧瀚霆（Anson Lo）及呂爵安（Edan），翻查事發過程的閉路電視片段後，認為他們站立的位置未必能目擊事發經過，因此暫未有安排他們到警署錄口供。

娛樂組